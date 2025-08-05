Найпопулярніші браузери 2025 року — який вебоглядач лідирує у списку

Логотипи популярних веббраузерів. Фото: Unsplash

Google Chrome продовжує нарощувати перевагу і в липні піднявся до 69,98% світового ринку браузерів. Водночас Microsoft Edge скоротив результат майже на півтора відсоткових пункти — до 11,8%.

Про це свідчить статистика Statcounter.

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За підсумками липня 2025 року, оприлюдненими Statcounter, Chrome зміцнив лідерство, додавши 3,09 пункти й вийшовши майже на історичний максимум. Edge залишається другим, проте розрив між ним і Chrome зростає: частка браузера Microsoft за місяць упала з 13,06% до 11,8%.

Частка браузерів за липень 2025 року. Фото: Statcounter

Щоб повернути користувачів, Microsoft запустила Copilot Mode із функціями швидкого резюмування сторінок, аналізу кількох вкладок та "маршрутів" перегляду. Однак не всім до душі, що ШІ отримує доступ до історії браузера, тож остаточний ефект нововведення ще потрібно відстежити. Google також розвиває власні інструменти на базі ШІ, розуміючи виклик з боку нових поколінь браузерів, зокрема Comet від Perplexity.

Позиції інших гравців теж послабилися: Safari опустився до 6,51 % (-1,83 пункту), Firefox — до 5,32% (-0,52 пункту), а Opera — до 2,2 % (-0,43 пункту).

На мобільному ринку картина схожа, але без Edge: Chrome лідирує з 67,32%, Safari утримує 22,42%, а Samsung Internet — 3,5%.

Глобальна частка веббраузерів за період з липня 2024 року до липня 2025 року. Фото: Statcounter

Статистика показує, що Chrome не лише закріпив домінування, а й відбирає частки у конкурентів, тож найближчим часом саме реакція Microsoft, Apple та Mozilla визначить, чи зможуть вони повернути втрачені позиції.

Нагадаємо, Chrome досі залишається найпопулярнішим мобільним браузером, але його апетит до батареї та компроміси з приватністю спонукають користувачів шукати альтернативи. На щастя, існують сучасні рішення на Android, які краще відповідають потребам у швидкості, безпеці або розширених функціях.

Також ми писали, що навіть користувачі iPhone дедалі частіше відмовляються від Safari та Chrome на користь менш відомих, але зручних і функціональних браузерів. Вони дають змогу зберегти конфіденційність, економити заряд і користуватися додатковими можливостями без прив'язки до Google-екосистеми.