Самые популярные браузеры 2025 года — какой веб-обозреватель лидирует в списке

Логотипы популярных веб-браузеров. Фото: Unsplash

Google Chrome продолжает наращивать преимущество и в июле поднялся до 69,98% мирового рынка браузеров. В то же время Microsoft Edge сократил результат почти на полтора процентных пункта — до 11,8%.

Об этом свидетельствует статистика Statcounter.

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По итогам июля 2025 года, обнародованным Statcounter, Chrome укрепил лидерство, прибавив 3,09 пункта и выйдя почти на исторический максимум. Edge остается вторым, однако разрыв между ним и Chrome растет: доля браузера Microsoft за месяц упала с 13,06% до 11,8%.

Доля браузеров за июль 2025 года. Фото: Statcounter

Чтобы вернуть пользователей, Microsoft запустила Copilot Mode с функциями быстрого резюмирования страниц, анализа нескольких вкладок и "маршрутов" просмотра. Однако не всем по душе, что ИИ получает доступ к истории браузера, поэтому окончательный эффект нововведения еще нужно отследить. Google также развивает собственные инструменты на базе ИИ, понимая вызов со стороны новых поколений браузеров, в частности Comet от Perplexity.

Позиции других игроков тоже ослабли: Safari опустился до 6,51 % (-1,83 пункта), Firefox — до 5,32% (-0,52 пункта), а Opera — до 2,2 % (-0,43 пункта).

На мобильном рынке картина похожая, но без Edge: Chrome лидирует с 67,32%, Safari удерживает 22,42%, а Samsung Internet — 3,5%.

Глобальная доля веб-браузеров за период с июля 2024 года по июль 2025 года. Фото: Statcounter

Статистика показывает, что Chrome не только закрепил доминирование, но и отбирает доли у конкурентов, поэтому в ближайшее время именно реакция Microsoft, Apple и Mozilla определит, смогут ли они вернуть утраченные позиции.

Напомним, Chrome до сих пор остается самым популярным мобильным браузером, но его аппетит к батарее и компромиссы с приватностью побуждают пользователей искать альтернативы. К счастью, существуют современные решения на Android, которые лучше отвечают потребностям в скорости, безопасности или расширенных функциях.

Также мы писали, что даже пользователи iPhone все чаще отказываются от Safari и Chrome в пользу менее известных, но удобных и функциональных браузеров. Они позволяют сохранить конфиденциальность, экономить заряд и пользоваться дополнительными возможностями без привязки к Google-экосистеме.