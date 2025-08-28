Почему Google Chrome на Android опасен для приватности пользователей

Логотип браузера Google Chrome на экране смартфона. Фото: Pexels

Самый простой выбор не всегда самый безопасный, когда речь идет о браузере на Android. Большинство пользователей оставляют то, что было установлено из коробки — обычно это Google Chrome, который, несмотря на защитные функции вроде ИИ-методов обнаружения угроз, собирает больше личных данных, чем можно ожидать.

Почему Chrome может стать проблемой для приватности

Chrome тесно связан с рекламными и аналитическими сервисами Google, поэтому он не только показывает веб-страницы, но и постоянно наблюдает за взаимодействием пользователя с интернетом. Даже когда вы активно не просматриваете страницы, фоновые процессы, расширения и встроенные трекеры помогают формировать детальный профиль привычек и предпочтений.

Исследование Surfshark, компании с фокусом на онлайн-приватности и безопасности, показало: именно Chrome оказался "самым прожорливым" к данным среди популярных мобильных браузеров — от истории просмотров и сохраненных платежей до контактов. Учитывая, что Android в мире используют около четырех миллиардов человек, масштаб такого сбора данных впечатляет.

Хоть браузер и кажется удобным — быстрое автозаполнение, персонализированные новости, синхронизация между устройствами — за эти "перки" приходится платить постоянным трекингом и расширением вашего цифрового следа.

Функции вроде автозаполнения, персональных рекомендаций и подборок контента подпитывают тот самый трекинговый механизм. Со временем даже мелкие действия — нажатие на новостную ссылку, посещение сайта или более долгий просмотр страницы — незаметно пополняют ваш профиль. Для тех, кто заботится о приватности, это веская причина пересмотреть использование Chrome в качестве браузера по умолчанию.

Ориентируйтесь на браузеры с фокусом на приватности — они ограничивают сбор информации, вырезают трекеры или блокируют их до загрузки. На Android вы не привязаны к предустановленному решению: варианты вроде Brave, DuckDuckGo, Firefox и Tor предлагают разные подходы, но общую идею — история просмотров остается под вашим контролем, а поток телеметрии существенно сокращается.

Напомним, Google Chrome удерживает безоговорочное лидерство среди браузеров и в июле снова укрепил позиции, достигнув 69,98% мирового рынка. Тем временем Microsoft Edge потерял долю почти на полтора процентных пункта, опустившись до 11,8%. Такая разница демонстрирует, что преимущество Chrome со временем только растет, несмотря на агрессивное продвижение конкурентов.

Также мы писали, что многие пользователи iPhone, которым не нравится Safari, выбирают именно Chrome благодаря его тесной интеграции с экосистемой Google и привычному интерфейсу с компьютеров. В то же время это удобство может обернуться потерей дополнительных функций и более высокого уровня конфиденциальности, которые предлагают альтернативные браузеры на iOS.