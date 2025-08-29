Телефон следит за вами, даже когда вы не подозреваете — как это прекратить

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Смартфоны отслеживают местонахождение не только через GPS — также работают сотовые вышки, Wi-Fi, Bluetooth и фоновые запросы. Есть конкретные шаги для iPhone и Android, чтобы найти скрытые журналы локаций и отключить их.

Как отключить скрытое отслеживание локации

Меню на разных моделях может немного отличаться, но нужные настройки есть на каждом телефоне — просмотрите разделы конфиденциальности в своих параметрах.

Apple ведет подробный журнал важных мест, где вы бываете. Он помогает подсказкам в Maps, но сохраняет историю перемещений.

Чтобы найти и очистить:

откройте "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы геолокации";

прокрутите до "Системные службы" — "Оповещения о геопозиции";

разблокируйте Face ID или кодом, просмотрите историю;

нажмите "Очистить историю" и, если не хотите дальнейшего сбора, отключите переключатель;

вернитесь к списку приложений в "Службах геолокации" и задайте доступ "Только во время использования" или "Никогда" — постоянный доступ нужен не всем.

На Android журнал называется "Хронология" и привязан к вашему Google-аккаунту, а не к конкретному устройству. Если его не отключить, история "переедет" и на новый телефон.

Чтобы очистить и отключить:

откройте Google Maps — нажмите иконку профиля — "Ваша хронология";

кликните три точки — "Настройки локации и приватности";

в блоке "Настройки локации" выключите "Хронология". При необходимости выберите "Удалить все данные Хронологии";

проверьте разрешения приложений: "Настройки" — "Локация" — "Разрешения для приложений";

измените "Разрешено всегда" на "Разрешено только во время использования" или "Запретить" для приложений, которым не нужен постоянный доступ.

Даже с отключенными журналами ваш оператор знает, где вы находитесь, когда телефон подключен к сети. Чтобы действительно "исчезнуть с радаров", выключите устройство или переведите его в авиарежим.

