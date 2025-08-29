Телефон следит за вами, даже когда вы не подозреваете — как это прекратить

Как отключить скрытое отслеживание локации на iPhone и Android
Смартфоны отслеживают местонахождение не только через GPS — также работают сотовые вышки, Wi-Fi, Bluetooth и фоновые запросы. Есть конкретные шаги для iPhone и Android, чтобы найти скрытые журналы локаций и отключить их.
Об этом пишет Fox News.
Как отключить скрытое отслеживание локации
Меню на разных моделях может немного отличаться, но нужные настройки есть на каждом телефоне — просмотрите разделы конфиденциальности в своих параметрах.
Apple ведет подробный журнал важных мест, где вы бываете. Он помогает подсказкам в Maps, но сохраняет историю перемещений.
Чтобы найти и очистить:
- откройте "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы геолокации";
- прокрутите до "Системные службы" — "Оповещения о геопозиции";
- разблокируйте Face ID или кодом, просмотрите историю;
- нажмите "Очистить историю" и, если не хотите дальнейшего сбора, отключите переключатель;
- вернитесь к списку приложений в "Службах геолокации" и задайте доступ "Только во время использования" или "Никогда" — постоянный доступ нужен не всем.
На Android журнал называется "Хронология" и привязан к вашему Google-аккаунту, а не к конкретному устройству. Если его не отключить, история "переедет" и на новый телефон.
Чтобы очистить и отключить:
- откройте Google Maps — нажмите иконку профиля — "Ваша хронология";
- кликните три точки — "Настройки локации и приватности";
- в блоке "Настройки локации" выключите "Хронология". При необходимости выберите "Удалить все данные Хронологии";
- проверьте разрешения приложений: "Настройки" — "Локация" — "Разрешения для приложений";
- измените "Разрешено всегда" на "Разрешено только во время использования" или "Запретить" для приложений, которым не нужен постоянный доступ.
Даже с отключенными журналами ваш оператор знает, где вы находитесь, когда телефон подключен к сети. Чтобы действительно "исчезнуть с радаров", выключите устройство или переведите его в авиарежим.
Напомним, зеленая точка, которая периодически появляется на панели состояния Android и исчезает через несколько секунд, — это не сбой системы и не аппаратная поломка экрана. На самом деле она сигнализирует об активности камеры или микрофона и является частью системы безопасности, которая предупреждает пользователя, когда приложения получают доступ к этим модулям.
Также мы писали, что Apple еще с выходом iOS 17 сделала подобный шаг, введя прозрачный контроль над тем, как программы взаимодействуют с фототекой. Пользователи получили возможность точно указывать, какие приложения и какие именно снимки могут видеть.
