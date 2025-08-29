Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как отключить скрытое отслеживание локации на iPhone и Android

Как отключить скрытое отслеживание локации на iPhone и Android

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 06:12
Телефон следит за вами, даже когда вы не подозреваете — как это прекратить
Смартфон в руках. Фото: Pexels

Смартфоны отслеживают местонахождение не только через GPS — также работают сотовые вышки, Wi-Fi, Bluetooth и фоновые запросы. Есть конкретные шаги для iPhone и Android, чтобы найти скрытые журналы локаций и отключить их.

Об этом пишет Fox News.

Реклама
Читайте также:

Как отключить скрытое отслеживание локации

Меню на разных моделях может немного отличаться, но нужные настройки есть на каждом телефоне — просмотрите разделы конфиденциальности в своих параметрах.

Apple ведет подробный журнал важных мест, где вы бываете. Он помогает подсказкам в Maps, но сохраняет историю перемещений.

Чтобы найти и очистить:

  • откройте "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы геолокации";
  • прокрутите до "Системные службы" — "Оповещения о геопозиции";
  • разблокируйте Face ID или кодом, просмотрите историю;
  • нажмите "Очистить историю" и, если не хотите дальнейшего сбора, отключите переключатель;
  • вернитесь к списку приложений в "Службах геолокации" и задайте доступ "Только во время использования" или "Никогда" — постоянный доступ нужен не всем.

На Android журнал называется "Хронология" и привязан к вашему Google-аккаунту, а не к конкретному устройству. Если его не отключить, история "переедет" и на новый телефон.

Чтобы очистить и отключить:

  • откройте Google Maps — нажмите иконку профиля — "Ваша хронология";
  • кликните три точки — "Настройки локации и приватности";
  • в блоке "Настройки локации" выключите "Хронология". При необходимости выберите "Удалить все данные Хронологии";
  • проверьте разрешения приложений: "Настройки" — "Локация" — "Разрешения для приложений";
  • измените "Разрешено всегда" на "Разрешено только во время использования" или "Запретить" для приложений, которым не нужен постоянный доступ.

Даже с отключенными журналами ваш оператор знает, где вы находитесь, когда телефон подключен к сети. Чтобы действительно "исчезнуть с радаров", выключите устройство или переведите его в авиарежим.

Напомним, зеленая точка, которая периодически появляется на панели состояния Android и исчезает через несколько секунд, — это не сбой системы и не аппаратная поломка экрана. На самом деле она сигнализирует об активности камеры или микрофона и является частью системы безопасности, которая предупреждает пользователя, когда приложения получают доступ к этим модулям.

Также мы писали, что Apple еще с выходом iOS 17 сделала подобный шаг, введя прозрачный контроль над тем, как программы взаимодействуют с фототекой. Пользователи получили возможность точно указывать, какие приложения и какие именно снимки могут видеть.

слежка Android iPhone iOS геолокация приватность
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации