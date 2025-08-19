Відео
Чому на Android з'являється зелена крапка та як її приховати

Чому на Android з'являється зелена крапка та як її приховати

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 06:12
Зелена крапка на екрані Android — що вона означає та як її прибрати
Зелена точка на екрані Android-смартфона. Фото: SlashGear

На панелі стану Android інколи з'являється зелена крапка, а потім зникає. Насправді це не програмний збій та не проблеми з екраном смартфона.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Що означає зелена крапка на Android

Індикатор у вигляді зеленої крапки з'явився в Android 12 і відтоді є частиною системи конфіденційності, подібна функція існує й в iOS. Коли будь-який застосунок або служба активно звертається до мікрофона для запису звуку чи до камери для знімання, у верхній частині екрана з'являється ця позначка — як попередження про доступ до сенсорів.

Переконатися в роботі індикатора можна, відкривши застосунки з доступом до камери або мікрофона — наприклад, Snapchat, Instagram чи стандартну камеру. Зелена крапка відразу з'явиться вгорі. На пристроях із "стоковим" Android за взаємодії з індикатором видно, які сенсори залучені (мікрофон, камера, розташування), проведіть униз, відкрийте шторку сповіщень і торкніться позначки, щоб дізнатися, який саме застосунок її активував.

Цей сигнал важливий, адже не всі програми з Google Play досконалі з погляду приватності. Якщо якась із них — навмисно чи випадково — намагається отримати доступ до камери або мікрофона, зелена крапка миттєво про це повідомить. Це також допомагає виявляти недобросовісні сервіси, що можуть працювати у фоні й тихо намагатися фіксувати звук чи відео.

Як прибрати зелену крапку

Повністю вимкнути індикатор неможливо, оскільки він інтегрований у систему захисту й приватності Android. Втім, його можна позбутися для окремих застосунків — але лише ціною відключення їхнього доступу до відповідних датчиків.

Кроки можуть трохи відрізнятися залежно від моделі, але загальна схема така:

  • відкрийте "Налаштування";
  • перейдіть у "Програми" — "Усі програми";
  • оберіть потрібний застосунок;
  • зайдіть у "Дозволи" та вимкніть доступ до "Камери", "Місцеперебування" і "Мікрофона".

Наприклад, якщо зробити це для Instagram, зелена крапка більше не з'являтиметься під час відкриття програми, але ви не зможете знімати "сторіс". Якщо ви ніколи не використовуєте в конкретному застосунку камеру, геолокацію чи мікрофон, це може бути прийнятним компромісом.

Нагадаємо, сучасні смартфони щодня взаємодіють із десятками застосунків — від карт і доставки їжі до сервісів купівлі квитків. Така активність відкриває двері для шкідливих програм, тож експерт розповів, як виявити підозрілу поведінку, перевірити гаджет і власноруч видалити віруси.

Також ми писали, що на деяких моделях смартфонів біля індикаторів сигналу та заряду може з'явитися літера "N". Цей символ означає ввімкнений модуль NFC — стандартну функцію для бездротової передачі даних на короткі відстані.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
