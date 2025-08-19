Зеленая точка на экране Android — что она означает и как ее убрать

Зеленая точка на экране Android-смартфона. Фото: SlashGear

На панели состояния Android иногда появляется зеленая точка, а затем исчезает. На самом деле это не программный сбой и не проблемы с экраном смартфона.

Об этом пишет SlashGear.

Что означает зеленая точка на Android

Индикатор в виде зеленой точки появился в Android 12 и с тех пор является частью системы конфиденциальности, подобная функция существует и в iOS. Когда любое приложение или служба активно обращается к микрофону для записи звука или к камере для съемки, в верхней части экрана появляется эта отметка — как предупреждение о доступе к сенсорам.

Убедиться в работе индикатора можно, открыв приложения с доступом к камере или микрофону — например, Snapchat, Instagram или стандартную камеру. Зеленая точка сразу появится вверху. На устройствах со "стоковым" Android при взаимодействии с индикатором видно, какие сенсоры задействованы (микрофон, камера, местоположение), проведите вниз, откройте шторку уведомлений и коснитесь отметки, чтобы узнать, какое именно приложение ее активировало.

Этот сигнал важен, ведь не все программы из Google Play совершенны с точки зрения приватности. Если какое-то из них — намеренно или случайно — пытается получить доступ к камере или микрофону, зеленая точка мгновенно об этом сообщит. Это также помогает выявлять недобросовестные сервисы, которые могут работать в фоне и тихо пытаться фиксировать звук или видео.

Как убрать зеленую точку

Полностью отключить индикатор невозможно, поскольку он интегрирован в систему защиты и приватности Android. Впрочем, от него можно избавиться для отдельных приложений — но только ценой отключения их доступа к соответствующим датчикам.

Шаги могут немного отличаться в зависимости от модели, но общая схема такова:

откройте "Настройки";

перейдите в "Приложения" — "Все приложения";

выберите нужное приложение;

зайдите в "Разрешения" и отключите доступ к "Камере", "Местонахождению" и "Микрофону".

Например, если сделать это для Instagram, зеленая точка больше не будет появляться при открытии программы, но вы не сможете снимать "сторис". Если вы никогда не используете в конкретном приложении камеру, геолокацию или микрофон, это может быть приемлемым компромиссом.

