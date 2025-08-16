Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Що означає літера "N" на екрані смартфона і як її прибрати

Що означає літера "N" на екрані смартфона і як її прибрати

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 16:32
Літера "N" на екрані телефона — що вона означає та як її прибрати
Значок "N" у статус-барі. Фото: кадр з відео/YouTube

На деяких смартфонах біля індикаторів мережі та заряду з'являється літера "N" — для багатьох це має загадковий вигляд. Насправді це стандартний системний значок, що вказує: модуль NFC зараз увімкнено.

Про це пише iTechua.

Реклама
Читайте також:

Що означає цей значок та як його вимкнути

Літера "N" означає технологію NFC — "зв'язок ближнього поля", яку зазвичай використовують для безконтактної оплати: достатньо піднести телефон до термінала. Поява цього символу у рядку стану свідчить, що функція активна.

Прибрати "N" можна двома шляхами — або повністю вимкнути NFC, або лише сховати значок у рядку стану:

  • вимкнути NFC у налаштуваннях: відкрийте "Налаштування" — перейдіть до розділу "Підключення та загальний доступ" (або "Інші способи підключення") — знайдіть пункт "NFC" — переведіть перемикач у неактивний стан. Після цього і модуль, і його індикатор "N" будуть вимкнені;
  • якщо ви хочете залишити NFC увімкненим, але не бачити літеру у статус-барі: зайдіть у "Параметри" — "Сповіщення та швидкі налаштування" — відкрийте "Рядок стану" та вимкніть відображення значка "N".

Варто зауважити, що не всі моделі мають опцію приховування символу — він зникає лише після повного вимкнення NFC.

Нагадаємо, у характеристиках смартфонів часто згадується технологія NFC, але багато користувачів досі не знають, для чого вона потрібна. Насправді це зручний спосіб бездротової передачі даних на короткі відстані, який працює швидко та без складних налаштувань.

Також ми писали, що більшість асоціює NFC лише з безконтактною оплатою, наприклад через Apple Pay, однак її можливості набагато ширші. За допомогою кількох недорогих NFC-міток iPhone можна перетворити на інструмент автоматизації побуту, спрощення обміну інформацією та запуску корисних сценаріїв у один дотик.

Android технології смартфон символи функції NFC
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації