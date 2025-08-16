Літера "N" на екрані телефона — що вона означає та як її прибрати

Значок "N" у статус-барі. Фото: кадр з відео/YouTube

На деяких смартфонах біля індикаторів мережі та заряду з'являється літера "N" — для багатьох це має загадковий вигляд. Насправді це стандартний системний значок, що вказує: модуль NFC зараз увімкнено.

Про це пише iTechua.

Що означає цей значок та як його вимкнути

Літера "N" означає технологію NFC — "зв'язок ближнього поля", яку зазвичай використовують для безконтактної оплати: достатньо піднести телефон до термінала. Поява цього символу у рядку стану свідчить, що функція активна.

Прибрати "N" можна двома шляхами — або повністю вимкнути NFC, або лише сховати значок у рядку стану:

вимкнути NFC у налаштуваннях: відкрийте "Налаштування" — перейдіть до розділу "Підключення та загальний доступ" (або "Інші способи підключення") — знайдіть пункт "NFC" — переведіть перемикач у неактивний стан. Після цього і модуль, і його індикатор "N" будуть вимкнені;

якщо ви хочете залишити NFC увімкненим, але не бачити літеру у статус-барі: зайдіть у "Параметри" — "Сповіщення та швидкі налаштування" — відкрийте "Рядок стану" та вимкніть відображення значка "N".

Варто зауважити, що не всі моделі мають опцію приховування символу — він зникає лише після повного вимкнення NFC.

Нагадаємо, у характеристиках смартфонів часто згадується технологія NFC, але багато користувачів досі не знають, для чого вона потрібна. Насправді це зручний спосіб бездротової передачі даних на короткі відстані, який працює швидко та без складних налаштувань.

Також ми писали, що більшість асоціює NFC лише з безконтактною оплатою, наприклад через Apple Pay, однак її можливості набагато ширші. За допомогою кількох недорогих NFC-міток iPhone можна перетворити на інструмент автоматизації побуту, спрощення обміну інформацією та запуску корисних сценаріїв у один дотик.