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NFC прокачали — новий стандарт розширює радіус дії

19 червня 2025 13:46
Володимир Мололкін - редактор
NFC тепер працюватиме на відстані 2 см — що змінить новий стандарт у гаджетах
Оплата за допомогою NFC-чипа у смартфоні. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Нове покоління специфікації NFC під назвою Release 15 розширює робочу відстань з нинішніх 5 мм до 2 см. Збільшений радіус означає, що смартгодинники, розумні кільця та інші компактні пристрої більше не доведеться ювелірно вирівнювати над терміналом, аби оплатити покупку чи зчитати тег.

Про це пише Android Authority.

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Що змінилося

Головним нововведенням Release 15 стала саме чотириразова дальність безконтактного з'єднання. Завдяки цьому підключення ініціюватиметься швидше й надійніше: чипи NFC отримають ширшу "зону дотику", тож користувачеві не доведеться "танцювати зап'ястям" у пошуках точки спрацьовування. Дальність усе ще залишається малою, тож для початку обміну даними потрібна явна дія, але тепер процес стане значно комфортнішим.

Стандарт також закладає підтримку концепції NFC Digital Product Passport (NDPP). Вона передбачає, що один-єдиний тег у товарі може зберігати як стандартні, так і розширені паспортні відомості у форматі NDEF, а смартфон завдяки цій технології працюватиме як повноцінний платіжний термінал — без додаткового обладнання.

І хоча на ринку вже зустрічаються пристрої, здатні встановлювати зв'язок на відстані у 2 см, Release 15 уперше формалізує такі можливості для всієї екосистеми, аби гаджети й далі "говорили однією мовою".

Коли чекати сумісні пристрої

Специфікацію NFC Release 15 відкриють для учасників рівня Adopter та широкої публіки восени 2025 року, і тоді ж стартує програма сертифікації. Компанії-учасники вищого рівня вже можуть завантажити технічну документацію. Виробникам знадобиться певний час, щоб інтегрувати новий стандарт у готові продукти, тож перші сертифіковані гаджети з'являться пізніше.

Нагадаємо, хоча більшість користувачів асоціює NFC лише з оплатами, ця технологія має значно ширші можливості. Вона може запускати сценарії автоматизації та передавати дані між пристроями.

Також ми писали, що Google прагне зробити додавання банківських карток ще зручнішим. У Wallet незабаром можна буде додати картку, просто приклавши її до смартфона — і система сама зчитає всі реквізити через NFC.

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