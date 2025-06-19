NFC теперь будет работать на расстоянии 2 см — что изменит новый стандарт в гаджетах

Оплата с помощью NFC-чипа в смартфоне. Фото: Unsplash

Новое поколение спецификации NFC под названием Release 15 расширяет рабочее расстояние с нынешних 5 мм до 2 см. Увеличенный радиус означает, что смарт-часы, умные кольца и другие компактные устройства больше не придется ювелирно выравнивать над терминалом, чтобы оплатить покупку или считать тег.

Об этом пишет Android Authority.

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Что изменилось

Главным нововведением Release 15 стала именно четырехкратная дальность бесконтактного соединения. Благодаря этому подключение будет инициироваться быстрее и надежнее: чипы NFC получат более широкую "зону прикосновения", поэтому пользователю не придется "танцевать запястьем" в поисках точки срабатывания. Дальность все еще остается малой, так что для начала обмена данными требуется явное действие, но теперь процесс станет значительно комфортнее.

Стандарт также закладывает поддержку концепции NFC Digital Product Passport (NDPP). Она предполагает, что один-единственный тег в товаре может хранить как стандартные, так и расширенные паспортные сведения в формате NDEF, а смартфон благодаря этой технологии будет работать как полноценный платежный терминал — без дополнительного оборудования.

И хотя на рынке уже встречаются устройства, способные устанавливать связь на расстоянии в 2 см, Release 15 впервые формализует такие возможности для всей экосистемы, чтобы гаджеты и дальше "говорили на одном языке".

Когда ждать совместимые устройства

Спецификацию NFC Release 15 откроют для участников уровня Adopter и широкой публики осенью 2025 года, и тогда стартует программа сертификации. Компании-участники высшего уровня уже могут загрузить техническую документацию. Производителям понадобится некоторое время, чтобы интегрировать новый стандарт в готовые продукты, поэтому первые сертифицированные гаджеты появятся позже.

Напомним, хотя большинство пользователей ассоциирует NFC только с оплатами, эта технология имеет значительно более широкие возможности. Она может запускать сценарии автоматизации и передавать данные между устройствами.

Также мы писали, что Google стремится сделать добавление банковских карт еще более удобным. В Wallet вскоре можно будет добавить карту, просто приложив ее к смартфону — и система сама считает все реквизиты через NFC.