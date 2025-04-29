Google Wallet отримає функцію додавання картки через NFC — що зміниться

Google Wallet на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Google готує найвідчутніше спрощення процедури додавання картки до мобільного гаманця. APK-аналіз свіжої бета-версії Google Play Services (25.16.33) показав, що в Google Wallet з'явиться підтримка безконтактного під'єднання NFC-карток: достатньо прикласти картку до смартфона, щоб її реквізити автоматично завантажилися у застосунок.

Про це пише Android Authority.

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Що відомо про нову функцію з вихідного коду

Знайдений у збірці програмний рядок "Tap to add a card" сигналізує про появу третього варіанта додавання платіжного засобу — поруч з уже знайомими скануванням камерою та ручним введенням даних. Під час короткого дотику NFC-чип телефону зчитує номер і строк дії картки. З міркувань безпеки власникові, ймовірно, доведеться окремо ввести код CVV і пройти додаткове підтвердження в емітента.

Хоча функція поки неактивна, її інтеграція у бета-версію свідчить про те, що публічний запуск може відбутися незабаром. Разом із тим у коді не знайдено уточнень щодо сумісності — ймовірно, усе обмежиться картками стандарту EMV з безконтактною підтримкою. Тож власники старших або нефірмових карток можуть залишитися поза нововведенням.

Нова опція робить Google Wallet конкурентом інших застосунків, де NFC-додавання карт працює вже кілька років. Проте команда розробників попереджає: не всі картки гарантовано підтримуватимуться, а фінальні умови визначатимуть банки-партнери.

Коли саме з'явиться можливість "приклав — додав", Google не уточнює, але присутність функції у публічній бета-версії натякає: очікувати залишилося недовго.

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