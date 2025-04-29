Google Wallet получит функцию добавления карты через NFC — что изменится

Google Wallet на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google готовит самое ощутимое упрощение процедуры добавления карты в мобильный кошелек. APK-анализ свежей бета-версии Google Play Services (25.16.33) показал, что в Google Wallet появится поддержка бесконтактного подключения NFC-карт: достаточно приложить карту к смартфону, чтобы ее реквизиты автоматически загрузились в приложение.

Об этом пишет Android Authority.

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Что известно о новой функции из исходного кода

Найденная в сборке программная строка "Tap to add a card" сигнализирует о появлении третьего варианта добавления платежного средства — рядом с уже знакомыми сканированием камерой и ручным вводом данных. Во время короткого прикосновения NFC-чип телефона считывает номер и срок действия карты. Из соображений безопасности владельцу, вероятно, придется отдельно ввести код CVV и пройти дополнительное подтверждение у эмитента.

Хотя функция пока неактивна, ее интеграция в бета-версию свидетельствует, что публичный запуск может состояться в скором времени. Вместе с тем в коде не найдено уточнений по совместимости — вероятно, все ограничится картами стандарта EMV с бесконтактной поддержкой. Так что владельцы более старших или нефирменных карт могут остаться вне нововведения.

Новая опция делает Google Wallet конкурентом других приложений, где NFC-дополнение карт работает уже несколько лет. Однако команда разработчиков предупреждает: не все карты гарантированно будут поддерживаться, а финальные условия будут определять банки-партнеры.

Когда именно появится возможность "приложил — добавил", Google не уточняет, но присутствие функции в публичной бета-версии намекает: ожидать осталось недолго.

Напомним, Google обвинили в "тайной" слежке за пользователями. Компания добавила в Android функцию, которая сканирует галерею и определяет нежелательный контент.

Также мы писали, что Google добавила в Gmail для Android новую функцию, которая позволяет отказываться от нежелательных рассылок. Пользователи могут отписаться от всех спам-рассылок, которыми занимаются компании.