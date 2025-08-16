Видео
Что означает буква "N" на экране смартфона и как ее убрать

Что означает буква "N" на экране смартфона и как ее убрать

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 16:32
Буква "N" на экране телефона — что она означает и как ее убрать
Значок "N" в статус-баре. Фото: кадр из видео/YouTube

На некоторых смартфонах возле индикаторов сети и заряда появляется буква "N" — для многих это выглядит загадочно. На самом деле это стандартный системный значок, указывающий: модуль NFC сейчас включен.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Что означает этот значок и как его выключить

Буква "N" означает технологию NFC — "связь ближнего поля", которую обычно используют для бесконтактной оплаты: достаточно поднести телефон к терминалу. Появление этого символа в строке состояния свидетельствует, что функция активна.

Убрать "N" можно двумя путями — либо полностью отключить NFC, либо только спрятать значок в строке состояния:

  • отключить NFC в настройках: откройте "Настройки" — перейдите в раздел "Подключение и общий доступ" (или "Другие способы подключения") — найдите пункт "NFC" — переведите переключатель в неактивное состояние. После этого и модуль, и его индикатор "N" будут выключены;
  • если вы хотите оставить NFC включенным, но не видеть букву в статус-баре: зайдите в "Параметры" — "Оповещения и быстрые настройки" — откройте "Строку состояния" и отключите отображение значка "N".

Стоит заметить, что не все модели имеют опцию сокрытия символа — он исчезает только после полного отключения NFC.

Напомним, в характеристиках смартфонов часто упоминается технология NFC, но многие пользователи до сих пор не знают, для чего она нужна. На самом деле это удобный способ беспроводной передачи данных на короткие расстояния, который работает быстро и без сложных настроек.

Также мы писали, что большинство ассоциирует NFC только с бесконтактной оплатой, например через Apple Pay, однако ее возможности гораздо шире. С помощью нескольких недорогих NFC-меток iPhone можно превратить в инструмент автоматизации быта, упрощения обмена информацией и запуска полезных сценариев в одно касание.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
