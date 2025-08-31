Переконайтеся, що ця функція ввімкнена у вас в Google Play — ось чому

Застосунок Google Play на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Багато користувачів без вагань встановлюють нові застосунки, але встановлення поза Google Play підвищує ризики. Play Protect від Google допомагає вберегти пристрій і варто пересвідчитися, що функція активна.

Як працює Play Protect і як увімкнути захист

Google ретельно перевіряє застосунки перед публікацією у Play Store, однак програми, завантажені з інших джерел, такої модерації не проходять і можуть містити шкідливе ПЗ. Sideloading (встановлення поза Google Play) іноді застосовують, коли застосунок недоступний у вашому регіоні, але саме тут і з'являються додаткові ризики.

Play Protect сканує застосунки під час встановлення з Play Store та періодично перевіряє пристрій на наявність потенційно небезпечних програм з інших джерел. У разі виявлення загроз система попереджає користувача, може заблокувати встановлення, тимчасово вимкнути підозрілий застосунок або навіть видалити його автоматично. Саме через це іноді телефон не дозволяє інсталювати окремі програми — це працює захист.

За замовчуванням Play Protect увімкнений, але краще перевірити налаштування. Зазвичай функцію можна вимкнути вручну, за винятком випадків, коли на акаунті активовано Advanced Protection — тоді вимкнення недоступне. Рекомендовано залишати Play Protect активним, щоб мінімізувати ризики.

Щоб перевірити, чи ввімкнено Play Protect:

відкрийте Google Play і натисніть на іконку профілю у правому верхньому куті;

оберіть Play Protect, далі торкніться іконки налаштувань (шестерня) у правому верхньому куті;

переконайтеся, що перемикач "Сканувати застосунки за допомогою Play Protect" увімкнений.

За бажання можна активувати пункт "Покращити виявлення шкідливих застосунків" — тоді Play Protect автоматично надсилатиме Google невідомі програми, встановлені поза Play, без додаткового запиту дозволу.

Нагадаємо, Google планує радикально змінити політику безпеки Android: з 2026 року встановлювати програми на сертифіковані пристрої зможуть лише перевірені розробники. Це правило поширюватиметься не тільки на Google Play, а й на сторонні магазини додатків та навіть пряме встановлення APK-файлів.

Також ми писали, що компанія готує візуальне оновлення магазину Play Store. Потенційний редизайн має зробити платформу сучаснішою й привабливішою для користувачів, поєднуючи функціональність із приємним дизайном.