Убедитесь, что эта функция включена у вас в Google Play — вот почему

Приложение Google Play на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

Многие пользователи без колебаний устанавливают новые приложения, но установка вне Google Play повышает риски. Play Protect от Google помогает уберечь устройство и стоит убедиться, что функция активна.

Об этом пишет SlashGear.

Реклама

Читайте также:

Как работает Play Protect и как включить защиту

Google тщательно проверяет приложения перед публикацией в Play Store, однако программы, загруженные из других источников, такой модерации не проходят и могут содержать вредоносное ПО. Sideloading (установка вне Google Play) иногда применяют, когда приложение недоступно в вашем регионе, но именно здесь и появляются дополнительные риски.

Play Protect сканирует приложения при установке из Play Store, и периодически проверяет устройство на наличие потенциально опасных программ из других источников. В случае обнаружения угроз система предупреждает пользователя, может заблокировать установку, временно отключить подозрительное приложение или даже удалить его автоматически. Именно поэтому иногда телефон не позволяет устанавливать отдельные программы — это работает защита.

По умолчанию Play Protect включен, но лучше проверить настройки. Обычно функцию можно отключить вручную, за исключением случаев, когда на аккаунте активирована Advanced Protection — тогда отключение недоступно. Рекомендуется оставлять Play Protect активным, чтобы минимизировать риски.

Чтобы проверить, включен ли Play Protect:

откройте Google Play и нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу;

выберите Play Protect, далее коснитесь иконки настроек (шестеренка) в правом верхнем углу;

убедитесь, что переключатель "Сканировать приложения с помощью Play Protect" включен.

При желании можно активировать пункт "Улучшить обнаружение вредоносных приложений" — тогда Play Protect автоматически будет отправлять Google неизвестные программы, установленные вне Play, без дополнительного запроса разрешения.

Напомним, Google планирует радикально изменить политику безопасности Android: с 2026 года устанавливать программы на сертифицированные устройства смогут только проверенные разработчики. Это правило будет распространяться не только на Google Play, но и на сторонние магазины приложений и даже прямую установку APK-файлов.

Также мы писали, что компания готовит визуальное обновление магазина Play Store. Потенциальный редизайн должен сделать платформу более современной и привлекательной для пользователей, сочетая функциональность с приятным дизайном.