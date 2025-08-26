Видео
Google запретит устанавливать непроверенные APK на Android

Google запретит устанавливать непроверенные APK на Android

Дата публикации 26 августа 2025 10:34
Google разрешит приложения на Android только от проверенных разработчиков — что известно
На столе смартфон с операционной системой Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Чтобы противодействовать вредоносному ПО и финансовым мошенничествам, Google объявила, что с 2026 года на сертифицированных устройствах Android можно будет устанавливать только приложения от верифицированных разработчиков. Требование будет касаться всех способов инсталляции — Play Store, сторонних магазинов и прямой установки APK.

Об этом пишет 9to5Google.

Читайте также:

Что изменится для пользователей Android

Правило распространяется на "сертифицированные устройства Android", которые имеют Play Protect и предустановленные сервисы Google. Подобные ограничения уже действуют в Play Store с 2023 года, но теперь речь идет об унификации для всех каналов распространения. В компании объясняют это как "проверку удостоверения личности в аэропорту": подтверждается, кто является разработчиком, но не происходит рецензирование содержимого приложения или источника его происхождения.

Google хочет усложнить жизнь фейковым приложениям и остановить "возвращение" недобросовестных авторов после удаления их продуктов. По внутреннему анализу компании, "в интернет-источниках для sideloading зафиксировано более чем в 50 раз больше вредоносного ПО, чем среди приложений в Google Play".

В то же время Google подчеркивает, что разработчики "и в дальнейшем будут иметь свободу" распространять программы напрямую через sideloading или любой выбранный магазин.

Для тех, кто распространяет приложения вне Google Play, создается отдельная Android Developer Console. Для студентов и энтузиастов предусмотрен отличный от коммерческих издателей процесс верификации. Те же, кто уже публикует в Google Play, "вероятно, выполняют эти требования" через действующую Play Console, а для организаций нужен номер D-U-N-S.

Первые разработчики получат доступ к верификации в октябре 2025 года, а с марта 2026 года процесс откроется для всех. В сентябре 2026 года требование вступит в силу для пользователей в Бразилии, Индонезии, Сингапуре и Таиланде — странах, которые "особенно пострадали от таких мошеннических схем". С 2027 года проверка будет применяться глобально. На этом этапе любое приложение, установленное на сертифицированное устройство в этих регионах, должно быть зарегистрировано верифицированным разработчиком.

Напомним, в Google Messages для Android появилась функция "Удалить для всех", позволяющая убирать недавно отправленные сообщения даже с устройств получателей. После весеннего бета-тестирования опция стала доступной всем благодаря интеграции с протоколом RCS.

Также мы писали, что память смартфона на Android часто забивается не только фото или видео, но и скрытыми файлами, о которых пользователь даже не догадывается. Именно они месяцами накапливаются в хранилище, провоцируя сообщения о недостатке места.

Google Android приложение разработка пользователи Google Play Store
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
