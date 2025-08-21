Відео
Головна Технології Нова функція Android допоможе уникнути незручних ситуацій

Нова функція Android допоможе уникнути незручних ситуацій

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 14:24
Google Messages отримав функцію "Видалити для всіх" — як працює і які обмеження
Логотип застосунку Google Messages на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

У Google Messages на Android з'явилася опція "Видалити для всіх", яка дозволяє прибирати нещодавно надіслані тексти з екранів одержувачів. Після весняного бета-тесту функція стала широко доступною завдяки підтримці RCS.

Про це пише Android Authority.

Читайте також:

Як працює "видалити для всіх" у Messages

RCS відкрив дорогу до розширених можливостей обміну повідомленнями, і на початку року в застосунку Messages помітили підготовку до віддаленого видалення. У лютому в інтерфейсі з'явилися згадки про два варіанти — "Видалити для мене" та "Видалити для всіх", причому успішність роботи залежить від того, чи підтримують цю можливість пристрої всіх учасників розмови.

Удаление для всех в Google Сообщения
Варіанти вибору видалення повідомлення у Google Messages. Фото: Android Authority

У травні підтвердилося, що опція почала запускатися для бета-користувачів, хоча залишалися питання щодо того, чи працюватиме вона лише у групових чатах, чи й у приватних діалогах. Цього тижня функція стала доступною ширше: під час спілкування через RCS достатньо виділити власне повідомлення, натиснути іконку кошика та обрати "Видалити для мене" або "Видалити для всіх".

Водночас варто пам'ятати про обмеження. Інші користувачі можуть встигнути прочитати повідомлення до його видалення або зробити скриншот. Попри це, нововведення має стати однією з найбільш очікуваних змін для багатьох користувачів Messages.

Нагадаємо, заповнене сховище смартфона з Android не завжди пов'язане з фото чи відео. Часто пам'ять з'їдають приховані файли й дані, які накопичуються непомітно протягом місяців і можуть займати гігабайти простору.

Також ми писали, що величезна кількість Android-пристроїв робить їх привабливою ціллю для зловмисників. Інфікований смартфон здатен передавати особисті дані, показувати нав'язливу рекламу та значно знижувати швидкодію системи.

Google Android смартфон повідомлення функції спілкування
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
