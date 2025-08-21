Google Messages отримав функцію "Видалити для всіх" — як працює і які обмеження

Логотип застосунку Google Messages на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

У Google Messages на Android з'явилася опція "Видалити для всіх", яка дозволяє прибирати нещодавно надіслані тексти з екранів одержувачів. Після весняного бета-тесту функція стала широко доступною завдяки підтримці RCS.

Як працює "видалити для всіх" у Messages

RCS відкрив дорогу до розширених можливостей обміну повідомленнями, і на початку року в застосунку Messages помітили підготовку до віддаленого видалення. У лютому в інтерфейсі з'явилися згадки про два варіанти — "Видалити для мене" та "Видалити для всіх", причому успішність роботи залежить від того, чи підтримують цю можливість пристрої всіх учасників розмови.

Варіанти вибору видалення повідомлення у Google Messages. Фото: Android Authority

У травні підтвердилося, що опція почала запускатися для бета-користувачів, хоча залишалися питання щодо того, чи працюватиме вона лише у групових чатах, чи й у приватних діалогах. Цього тижня функція стала доступною ширше: під час спілкування через RCS достатньо виділити власне повідомлення, натиснути іконку кошика та обрати "Видалити для мене" або "Видалити для всіх".

Водночас варто пам'ятати про обмеження. Інші користувачі можуть встигнути прочитати повідомлення до його видалення або зробити скриншот. Попри це, нововведення має стати однією з найбільш очікуваних змін для багатьох користувачів Messages.

