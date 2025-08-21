Видео
Главная Технологии Новая функция Android поможет избежать неловких ситуаций

Новая функция Android поможет избежать неловких ситуаций

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 14:24
Google Messages получил функцию "Удалить для всех" — как работает и какие ограничения
Логотип приложения Google Messages на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

В Google Messages на Android появилась опция "Удалить для всех", которая позволяет убирать недавно отправленные тексты с экранов получателей. После весеннего бета-теста функция стала широко доступной благодаря поддержке RCS.

Об этом пишет Android Authority.

Читайте также:

Как работает "удалить для всех" в Messages

RCS открыл дорогу к расширенным возможностям обмена сообщениями, и в начале года в приложении Messages заметили подготовку к удаленному удалению. В феврале в интерфейсе появились упоминания о двух вариантах — "Удалить для меня" и "Удалить для всех", причем успешность работы зависит от того, поддерживают ли эту возможность устройства всех участников разговора.

Удаление для всех в Google Сообщения
Варианты выбора удаления сообщения в Google Messages. Фото: Android Authority

В мае подтвердилось, что опция начала запускаться для бета-пользователей, хотя оставались вопросы относительно того, будет ли она работать только в групповых чатах, или и в частных диалогах. На этой неделе функция стала доступной шире: во время общения через RCS достаточно выделить собственное сообщение, нажать иконку корзины и выбрать "Удалить для меня" или "Удалить для всех".

В то же время стоит помнить об ограничениях. Другие пользователи могут успеть прочитать сообщение до его удаления или сделать скриншот. Несмотря на это, нововведение должно стать одним из самых ожидаемых изменений для многих пользователей Messages.

Напомним, заполненное хранилище смартфона с Android не всегда связано с фото или видео. Часто память съедают скрытые файлы и данные, которые накапливаются незаметно в течение месяцев и могут занимать гигабайты пространства.

Также мы писали, что огромное количество Android-устройств делает их привлекательной целью для злоумышленников. Инфицированный смартфон способен передавать личные данные, показывать навязчивую рекламу и значительно снижать быстродействие системы.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
