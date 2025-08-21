Google Messages получил функцию "Удалить для всех" — как работает и какие ограничения

Логотип приложения Google Messages на экране смартфона. Фото: кадр из видео/YouTube

В Google Messages на Android появилась опция "Удалить для всех", которая позволяет убирать недавно отправленные тексты с экранов получателей. После весеннего бета-теста функция стала широко доступной благодаря поддержке RCS.

Об этом пишет Android Authority.

Как работает "удалить для всех" в Messages

RCS открыл дорогу к расширенным возможностям обмена сообщениями, и в начале года в приложении Messages заметили подготовку к удаленному удалению. В феврале в интерфейсе появились упоминания о двух вариантах — "Удалить для меня" и "Удалить для всех", причем успешность работы зависит от того, поддерживают ли эту возможность устройства всех участников разговора.

Варианты выбора удаления сообщения в Google Messages. Фото: Android Authority

В мае подтвердилось, что опция начала запускаться для бета-пользователей, хотя оставались вопросы относительно того, будет ли она работать только в групповых чатах, или и в частных диалогах. На этой неделе функция стала доступной шире: во время общения через RCS достаточно выделить собственное сообщение, нажать иконку корзины и выбрать "Удалить для меня" или "Удалить для всех".

В то же время стоит помнить об ограничениях. Другие пользователи могут успеть прочитать сообщение до его удаления или сделать скриншот. Несмотря на это, нововведение должно стать одним из самых ожидаемых изменений для многих пользователей Messages.

