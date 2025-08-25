Три головні ризики Android — як уникнути вірусів і захистити смартфон

Смартфон з Android в руках. Фото: Unsplash

Android — зручна та сучасна ОС, яка з кожним оновленням стає функціональнішою й захищенішою. Водночас залишаються кілька уразливих місць, що можуть відкрити шлях шкідливому ПЗ — варто знати про три найнебезпечніші ризики, аби уникнути проблем.

Які головні ризики Android-смартфонів

Функція "Спеціальні можливості" створена для людей із вадами зору: вона читає текст з екрана й дозволяє керувати пристроєм голосом. Для тих, хто цього потребує, вона справді незамінна, але наданий їй доступ фактично відкриває застосунку майже повний контроль над тим, що відбувається на смартфоні. Корисні програми (наприклад, антивіруси) використовують це на благо, проте зловмисні — перетворюють на інструмент шпигунства: підглядають листування, крадуть паролі та коди з SMS і навіть можуть підтверджувати банківські транзакції без вашої участі. Перш ніж відкривати доступи додатку "Спеціальні можливості", переконайтеся, що йому можна довіряти.

Другий ризик — дозвіл на встановлення програм із невідомих джерел. За замовчуванням Android інсталює застосунки лише з офіційних магазинів, де їх перевіряють на безпеку. Якщо ж увімкнути завантаження з інших сайтів, ризик підчепити вірус суттєво зростає. Навіть якщо одноразово довелося інсталювати програму з інтернету, після встановлення вимкніть цю опцію та перевірте телефон антивірусом.

Третя небезпека — рут-доступ (права суперкористувача). Це повний контроль над системою й можливість змінювати її без обмежень. Такий рівень доступу доречний лише для досвідчених користувачів, які чітко розуміють наслідки. У більшості випадків він лише підвищує ризики, оскільки шкідливе ПЗ отримає ті самі права та зможе повністю підпорядкувати собі пристрій.

Дотримуйтеся простих правил: довіряйте лише перевіреним додаткам, уникайте сумнівних джерел і не надавайте зайвих дозволів. Це суттєво підвищить безпеку вашого смартфона.

