Три главных риска Android — как избежать вирусов и защитить смартфон

Смартфон с Android в руках. Фото: Unsplash

Android — удобная и современная ОС, которая с каждым обновлением становится функциональнее и защищеннее. В то же время остаются несколько уязвимых мест, которые могут открыть путь вредоносному ПО — стоит знать о трех самых опасных рисках, чтобы избежать проблем.

Об этом пишет iTechua.

Какие главные риски Android-смартфонов

Функция "Специальные возможности" создана для слабовидящих людей: она читает текст с экрана и позволяет управлять устройством голосом. Для тех, кто в этом нуждается, она действительно незаменима, но предоставленный ей доступ фактически открывает приложению почти полный контроль над тем, что происходит на смартфоне. Полезные программы (например, антивирусы) используют это во благо, однако злонамеренные — превращают в инструмент шпионажа: подглядывают переписку, воруют пароли и коды из SMS и даже могут подтверждать банковские транзакции без вашего участия. Прежде чем открывать доступы приложению "Специальные возможности", убедитесь, что ему можно доверять.

Второй риск — разрешение на установку программ из неизвестных источников. По умолчанию Android устанавливает приложения только из официальных магазинов, где их проверяют на безопасность. Если же включить загрузку с других сайтов, риск подцепить вирус существенно возрастает. Даже если однократно пришлось устанавливать программу из интернета, после установки отключите эту опцию и проверьте телефон антивирусом.

Третья опасность — рут-доступ (права суперпользователя). Это полный контроль над системой и возможность изменять ее без ограничений. Такой уровень доступа уместен только для опытных пользователей, которые четко понимают последствия. В большинстве случаев он лишь повышает риски, поскольку вредоносное ПО получит те же права и сможет полностью подчинить себе устройство.

Придерживайтесь простых правил: доверяйте только проверенным приложениям, избегайте сомнительных источников и не предоставляйте лишних разрешений. Это существенно повысит безопасность вашего смартфона.

