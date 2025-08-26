Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Google заборонить встановлювати неперевірені APK на Android

Google заборонить встановлювати неперевірені APK на Android

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 10:34
Google дозволить додатки на Android лише від перевірених розробників — що відомо
На столі смартфон з операційною системою Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Щоб протидіяти шкідливому ПЗ і фінансовим шахрайствам, Google оголосила, що з 2026 року на сертифікованих пристроях Android можна буде встановлювати лише додатки від верифікованих розробників. Вимога стосуватиметься всіх способів інсталяції — Play Store, сторонніх крамниць і прямого встановлення APK.

Про це пише 9to5Google.

Реклама
Читайте також:

Що зміниться для користувачів Android

Правило поширюється на "сертифіковані пристрої Android", які мають Play Protect і попередньо встановлені сервіси Google. Подібні обмеження вже діють у Play Store з 2023 року, але тепер ідеться про уніфікацію для всіх каналів розповсюдження. У компанії пояснюють це як "перевірку посвідчення особи в аеропорту": підтверджується, хто є розробником, але не відбувається рецензування вмісту застосунку чи джерела його походження.

Google хоче ускладнити життя фейковим застосункам і зупинити "повернення" недобросовісних авторів після видалення їхніх продуктів. За внутрішнім аналізом компанії, "в інтернет-джерелах для sideloading зафіксовано понад у 50 разів більше шкідливого ПЗ, ніж серед застосунків у Google Play".

Водночас Google підкреслює, що розробники "й надалі матимуть свободу" розповсюджувати програми напряму через sideloading або будь-яку обрану крамницю.

Для тих, хто поширює застосунки поза межами Google Play, створюється окрема Android Developer Console. Для студентів і ентузіастів передбачено відмінний від комерційних видавців процес верифікації. Ті ж, хто вже публікує у Google Play, "ймовірно, виконують ці вимоги" через чинну Play Console, а для організацій потрібен номер D-U-N-S.

Перші розробники отримають доступ до верифікації в жовтні 2025 року, а з березня 2026 року процес відкриється для всіх. У вересні 2026 року вимога набуде чинності для користувачів у Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді — країнах, які "особливо постраждали від таких шахрайських схем". З 2027 року перевірка застосовуватиметься глобально. На цьому етапі будь-який застосунок, встановлений на сертифікований пристрій у цих регіонах, має бути зареєстрований верифікованим розробником.

Нагадаємо, у Google Messages для Android з'явилася функція "Видалити для всіх", що дозволяє прибирати нещодавно відправлені повідомлення навіть із пристроїв одержувачів. Після весняного бета-тестування опція стала доступною всім завдяки інтеграції з протоколом RCS.

Також ми писали, що пам'ять смартфона на Android часто забивається не лише фото чи відео, а й прихованими файлами, про які користувач навіть не здогадується. Саме вони місяцями накопичуються у сховищі, провокуючи повідомлення про нестачу місця.

Google Android додаток розробка користувачі Google Play Store
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації