Google дозволить додатки на Android лише від перевірених розробників — що відомо

Щоб протидіяти шкідливому ПЗ і фінансовим шахрайствам, Google оголосила, що з 2026 року на сертифікованих пристроях Android можна буде встановлювати лише додатки від верифікованих розробників. Вимога стосуватиметься всіх способів інсталяції — Play Store, сторонніх крамниць і прямого встановлення APK.

Про це пише 9to5Google.

Що зміниться для користувачів Android

Правило поширюється на "сертифіковані пристрої Android", які мають Play Protect і попередньо встановлені сервіси Google. Подібні обмеження вже діють у Play Store з 2023 року, але тепер ідеться про уніфікацію для всіх каналів розповсюдження. У компанії пояснюють це як "перевірку посвідчення особи в аеропорту": підтверджується, хто є розробником, але не відбувається рецензування вмісту застосунку чи джерела його походження.

Google хоче ускладнити життя фейковим застосункам і зупинити "повернення" недобросовісних авторів після видалення їхніх продуктів. За внутрішнім аналізом компанії, "в інтернет-джерелах для sideloading зафіксовано понад у 50 разів більше шкідливого ПЗ, ніж серед застосунків у Google Play".

Водночас Google підкреслює, що розробники "й надалі матимуть свободу" розповсюджувати програми напряму через sideloading або будь-яку обрану крамницю.

Для тих, хто поширює застосунки поза межами Google Play, створюється окрема Android Developer Console. Для студентів і ентузіастів передбачено відмінний від комерційних видавців процес верифікації. Ті ж, хто вже публікує у Google Play, "ймовірно, виконують ці вимоги" через чинну Play Console, а для організацій потрібен номер D-U-N-S.

Перші розробники отримають доступ до верифікації в жовтні 2025 року, а з березня 2026 року процес відкриється для всіх. У вересні 2026 року вимога набуде чинності для користувачів у Бразилії, Індонезії, Сінгапурі та Таїланді — країнах, які "особливо постраждали від таких шахрайських схем". З 2027 року перевірка застосовуватиметься глобально. На цьому етапі будь-який застосунок, встановлений на сертифікований пристрій у цих регіонах, має бути зареєстрований верифікованим розробником.

