Google хочет объединить Android и iOS через новую функцию

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 10:34
Android и iOS будут лучше "дружить" — Google готовит новую функцию
В руках смартфон Samsung с Android и iPhone с iOS. Фото: кадр из видео/YouTube

Google может дать iPhone то, чего раньше не было: кроссплатформенный обмен файлами через Quick Share. Следы в коде свидетельствуют, что компания тестирует возможность отправлять зашифрованные файлы на iOS и macOS, что существенно упростит обмен между Android и устройствами Apple.

Об этом пишет PhoneArena.

Как будет работать новая функция

В самой свежей версии Google Play Services обнаружили строку кода с упоминанием об "обмене сквозно зашифрованными файлами с iPhone и другими устройствами". Рядом — другая строка с требованием "войти в аккаунт, чтобы делиться", что намекает на аутентификацию перед передачей данных.

Меню передачи файлов с Android на iPhone
Меню передачи файлов с Android на iPhone с требованием авторизации. Фото: Android Authority

Предполагают, что требование входа может быть связано с видимостью устройств при обмене между различными операционными системами или с мерами безопасности — но пока это лишь спекуляции. Первые намеки на Quick Share для iPhone появлялись еще в конце прошлого года в GitHub-репозитории, поэтому можно считать, что идея действительно на радаре Google, даже если публичных заявлений компания не делала.

Сейчас Quick Share обеспечивает быструю передачу файлов между совместимыми Android-устройствами (в частности Pixel 10 и Galaxy S25) и на ПК. В экосистеме Apple для этого существует AirDrop, но он работает только между iPhone, iPad и Mac. Обмен, например, между iPhone 16 и Pixel 10 до сих пор остается хлопотным.

Напомним, смартфоны определяют геопозицию не только с помощью GPS. В этом процессе также задействованы сотовые вышки, Wi-Fi-сети, Bluetooth-сигналы и даже скрытые запросы, выполняемые в фоновом режиме. Существуют конкретные инструменты на iPhone и Android, которые позволяют найти скрытые журналы локаций и при необходимости полностью отключить их.

Также мы писали, что открыть веб-страницу в браузере редко означает автоматическое заражение — современные Android и iOS изолируют сайты в специальной "песочнице". Но в исключительных случаях злоумышленники могут использовать неисправленные уязвимости системы.

