Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Какие четыре модели iPhone исчезнут из продажи уже в сентябре

Какие четыре модели iPhone исчезнут из продажи уже в сентябре

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 16:32
Apple готовит осеннюю презентацию — какие iPhone и гаджеты исчезнут из продажи
Смартфоны Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Apple подтвердила осеннее событие на 9 сентября с теглайном "Awe dropping". На фоне выхода нового поколения ожидаются чистки в ассортименте: со страниц магазина могут исчезнуть несколько моделей iPhone.

Об этом пишет 9to5Mac.

Реклама
Читайте также:

Что Apple может убрать из продажи после события

iPhone 17 станет главным анонсом, а вместе с четырьмя новыми моделями компания, вероятно, прекратит продажи части текущей линейки. По ожиданиям, из Apple Store исчезнут iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — тогда все iPhone, которые останутся в продаже Apple, будут поддерживать Apple Intelligence.

Базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus должны остаться с традиционным снижением цены на 100 долларов. Ранее в этом году iPhone SE заменили на более современный iPhone 16e и ожидается, что самый доступный iPhone будут обновлять ежегодно, поэтому он никуда не исчезает.

Актуальная линейка смартфонов Apple может принять такой вид:

  • iPhone 16e;
  • iPhone 16;
  • iPhone 16 Plus;
  • iPhone 17;
  • iPhone 17 Air;
  • iPhone 17 Pro;
  • iPhone 17 Pro Max.

Также ожидается, что из продажи исчезнут смарт-часы Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 2 и наушники AirPods Pro 2.

Напомним, Apple готовит к релизу сверхтонкий iPhone 17 Air, который может заменить модель iPhone 16 Plus уже этой осенью. В то же время достижение меньшей толщины, вероятно, будет стоить компромиссов.

Также мы писали, что до официальной презентации линейки iPhone осталось совсем немного. В сети обнародовали фото макетов, которые демонстрируют возможные цветовые варианты iPhone 17.

Apple iPhone гаджеты смартфон продажа презентация
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации