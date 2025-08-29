Apple готовит осеннюю презентацию — какие iPhone и гаджеты исчезнут из продажи

Смартфоны Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Apple подтвердила осеннее событие на 9 сентября с теглайном "Awe dropping". На фоне выхода нового поколения ожидаются чистки в ассортименте: со страниц магазина могут исчезнуть несколько моделей iPhone.

Об этом пишет 9to5Mac.

Что Apple может убрать из продажи после события

iPhone 17 станет главным анонсом, а вместе с четырьмя новыми моделями компания, вероятно, прекратит продажи части текущей линейки. По ожиданиям, из Apple Store исчезнут iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — тогда все iPhone, которые останутся в продаже Apple, будут поддерживать Apple Intelligence.

Базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus должны остаться с традиционным снижением цены на 100 долларов. Ранее в этом году iPhone SE заменили на более современный iPhone 16e и ожидается, что самый доступный iPhone будут обновлять ежегодно, поэтому он никуда не исчезает.

Актуальная линейка смартфонов Apple может принять такой вид:

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 17;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max.

Также ожидается, что из продажи исчезнут смарт-часы Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 2 и наушники AirPods Pro 2.

Напомним, Apple готовит к релизу сверхтонкий iPhone 17 Air, который может заменить модель iPhone 16 Plus уже этой осенью. В то же время достижение меньшей толщины, вероятно, будет стоить компромиссов.

Также мы писали, что до официальной презентации линейки iPhone осталось совсем немного. В сети обнародовали фото макетов, которые демонстрируют возможные цветовые варианты iPhone 17.