Apple готовит осеннюю презентацию — какие iPhone и гаджеты исчезнут из продажи

Какие четыре модели iPhone исчезнут из продажи уже в сентябре
Apple подтвердила осеннее событие на 9 сентября с теглайном "Awe dropping". На фоне выхода нового поколения ожидаются чистки в ассортименте: со страниц магазина могут исчезнуть несколько моделей iPhone.
Об этом пишет 9to5Mac.
Что Apple может убрать из продажи после события
iPhone 17 станет главным анонсом, а вместе с четырьмя новыми моделями компания, вероятно, прекратит продажи части текущей линейки. По ожиданиям, из Apple Store исчезнут iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max — тогда все iPhone, которые останутся в продаже Apple, будут поддерживать Apple Intelligence.
Базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus должны остаться с традиционным снижением цены на 100 долларов. Ранее в этом году iPhone SE заменили на более современный iPhone 16e и ожидается, что самый доступный iPhone будут обновлять ежегодно, поэтому он никуда не исчезает.
Актуальная линейка смартфонов Apple может принять такой вид:
- iPhone 16e;
- iPhone 16;
- iPhone 16 Plus;
- iPhone 17;
- iPhone 17 Air;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Pro Max.
Также ожидается, что из продажи исчезнут смарт-часы Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 2 и наушники AirPods Pro 2.
Напомним, Apple готовит к релизу сверхтонкий iPhone 17 Air, который может заменить модель iPhone 16 Plus уже этой осенью. В то же время достижение меньшей толщины, вероятно, будет стоить компромиссов.
Также мы писали, что до официальной презентации линейки iPhone осталось совсем немного. В сети обнародовали фото макетов, которые демонстрируют возможные цветовые варианты iPhone 17.
