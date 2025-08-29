Apple готує осінню презентацію — які iPhone та гаджети зникнуть із продажу

Смартфони Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Apple підтвердила осінню подію на 9 вересня з теглайном "Awe dropping". На тлі виходу нового покоління очікуються чистки в асортименті: зі сторінок магазину можуть зникнути кілька моделей iPhone.

Про це пише 9to5Mac.

Що Apple може прибрати з продажу після події

iPhone 17 стане головним анонсом, а разом із чотирма новими моделями компанія, ймовірно, припинить продаж частини поточної лінійки. За очікуваннями, з Apple Store зникнуть iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max — тоді всі iPhone, що лишаться у продажу Apple, підтримуватимуть Apple Intelligence.

Базові iPhone 16 і iPhone 16 Plus мають залишитися з традиційним зниженням ціни на 100 доларів. Раніше цього року iPhone SE замінили на більш сучасний iPhone 16e і очікується, що найдоступніший iPhone оновлюватимуть щорічно, тож він нікуди не зникає.

Актуальна лінійка смартфонів Apple може прийняти такий вигляд:

iPhone 16e;

iPhone 16;

iPhone 16 Plus;

iPhone 17;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Pro Max.

Також очікується, що з продажу зникнуть смартгодинники Apple Watch 10, Apple Watch Ultra 2 та навушники AirPods Pro 2.

Нагадаємо, Apple готує до релізу надтонкий iPhone 17 Air, який може замінити модель iPhone 16 Plus уже цієї осені. Водночас досягнення меншої товщини, ймовірно, коштуватиме компромісів.

Також ми писали, що до офіційної презентації лінійки iPhone залишилося зовсім небагато. У мережі оприлюднили фото макетів, які демонструють можливі кольорові варіанти iPhone 17.