Лінійка iPhone 17 все ж не подорожчає — за винятком однієї моделі

Лишився тиждень до презентації лінійки iPhone 17, і попри очікування ринку щодо подорожчання більшості моделей, новий звіт дає підстави для оптимізму. Аналітики JPMorgan припускають мінімальне або нульове зростання цін, із винятком для однієї моделі.

Який смартфон Apple здорожчає з усієї лінійки iPhone 17

JPMorgan оприлюднила оновлені очікування напередодні анонсу iPhone 17 наступного тижня. Попри попередні прогнози про підвищення цін на майже всю лінійку, підсумковий сценарій має м'якший вигляд.

Згідно з оцінкою банку, зміни можуть торкнутися лише однієї моделі — iPhone 17 Pro. Водночас таке "підвищення" радше відображає перегляд стартової конфігурації пам'яті, а не номінальне здорожчання на еквівалентному обсязі.

Орієнтовні ціни, які прогнозує JPMorgan:

iPhone 17 — 799 доларів (без змін);

iPhone 17 Air — 899-949 доларів (без змін або +50 доларів);

iPhone 17 Pro — 1099 доларів (+100 доларів, але зі збільшеною базовою пам'яттю);

iPhone 17 Pro Max — 1199 доларів (без змін).

Ключова відмінність — у стартовому обсязі сховища для iPhone 17 Pro. Якщо попередні моделі, зокрема iPhone 16 Pro, починалися зі 128 ГБ за 999 доларів і коштували 1099 доларів за 256 ГБ, то iPhone 17 Pro очікувано стартуватиме одразу з 256 ГБ за 1099 доларів, фактично прибираючи менш містку конфігурацію. Таким чином, на рівні 256 ГБ ціна лишається на торішньому рівні.

Найбільша інтрига — iPhone 17 Air, який замінює у лінійці версію Plus і пропонує новий, надтонкий формфактор. За оцінкою аналітиків, старт у 899 доларів міг би компенсувати його поступки в камерах і автономності, однак 949 доларів також мають вигляд реалістичного варіанту для такого дизайну.

Якщо прогнози JPMorgan підтвердяться, загальна вартісна картина для iPhone 17 буде дуже схожою на торішню лінійку iPhone 16 — зі скромним коригуванням лише через іншу стартову конфігурацію пам'яті у моделі Pro.

