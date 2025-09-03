Как заблокировать рекламные объявления Apple на iPhone — инструкция

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Блокировщики рекламы не влияют на объявления самой Apple — особенно в App Store. Однако ряд промо и сбора данных можно отключить в настройках, чтобы видеть меньше рекламы и уменьшить трекинг.

О том, как это сделать, пишет Lifehacker.

Что именно стоит выключить и где искать настройки

Приложения Apple часто присылают рекомендации фильмов, музыки или предложения подписок. Полностью отключать уведомления не всегда удобно (например, в Wallet есть полезные напоминания о поездках), поэтому лучше отключить только промо:

Wallet — меню с тремя точками — "Оповещения" — выключите "Рекомендации и предложения";

App Store — профиль (иконка вверху справа) — "Оповещения" — выключите "Рекомендации и предложения";

Книги — профиль — "Оповещения" — отключите "Рекомендации";

Музыка — профиль — "Оповещения" — отключите "Новая музыка".

Похожие опции есть и в других приложениях Apple — проверьте их настройки. Если хотите радикально сократить оповещения, на iPhone перейдите в "Настройки" — "Приложения" — "Оповещения" и отключите их для ненужных именно вам программ.

Отключить можно и персонализированную рекламу Apple, уменьшив трекинг:

перейдите в "Настройки";

откройте "Конфиденциальность и безопасность";

найдите "Реклама Apple";

отключите "Персонализированные объявления".

В таком случае реклама останется, но станет менее релевантной.

Apple может использовать местонахождение для показа локального контента (например, в поездке). Если не ищете новинки в экосистеме Apple, доступ можно отключить:

откройте "Настройки";

перейдите в "Конфиденциальность и безопасность";

нажмите "Службы локации" и заберите доступ у приложений, которым он не нужен.

Чем реже вы листаете встроенные разделы с рекомендациями, тем меньше шансов увидеть промо. Ищите приложения через поисковик или тематические сайты и переходите сразу по ссылкам на apps.apple.com.

