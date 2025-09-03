Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как избавиться от персонализированной рекламы Apple на iPhone

Как избавиться от персонализированной рекламы Apple на iPhone

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 11:41
Как заблокировать рекламные объявления Apple на iPhone — инструкция
Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Блокировщики рекламы не влияют на объявления самой Apple — особенно в App Store. Однако ряд промо и сбора данных можно отключить в настройках, чтобы видеть меньше рекламы и уменьшить трекинг.

О том, как это сделать, пишет Lifehacker.

Реклама
Читайте также:

Что именно стоит выключить и где искать настройки

Приложения Apple часто присылают рекомендации фильмов, музыки или предложения подписок. Полностью отключать уведомления не всегда удобно (например, в Wallet есть полезные напоминания о поездках), поэтому лучше отключить только промо:

  • Wallet — меню с тремя точками — "Оповещения" — выключите "Рекомендации и предложения";
  • App Store — профиль (иконка вверху справа) — "Оповещения" — выключите "Рекомендации и предложения";
  • Книги — профиль — "Оповещения" — отключите "Рекомендации";
  • Музыка — профиль — "Оповещения" — отключите "Новая музыка".

Похожие опции есть и в других приложениях Apple — проверьте их настройки. Если хотите радикально сократить оповещения, на iPhone перейдите в "Настройки" — "Приложения" — "Оповещения" и отключите их для ненужных именно вам программ.

Отключить можно и персонализированную рекламу Apple, уменьшив трекинг:

  • перейдите в "Настройки";
  • откройте "Конфиденциальность и безопасность";
  • найдите "Реклама Apple";
  • отключите "Персонализированные объявления".

В таком случае реклама останется, но станет менее релевантной.

Apple может использовать местонахождение для показа локального контента (например, в поездке). Если не ищете новинки в экосистеме Apple, доступ можно отключить:

  • откройте "Настройки";
  • перейдите в "Конфиденциальность и безопасность";
  • нажмите "Службы локации" и заберите доступ у приложений, которым он не нужен.

Чем реже вы листаете встроенные разделы с рекомендациями, тем меньше шансов увидеть промо. Ищите приложения через поисковик или тематические сайты и переходите сразу по ссылкам на apps.apple.com.

Напомним, переход с Android на iPhone 16 Plus для многих пользователей стал ощутимым "глотком свежего воздуха". Смартфон считают удачным балансом размера, мощности и современных возможностей, которые предлагаются за адекватную цену в сегменте Apple.

Также мы писали, что Apple готовит к релизу iOS 18.7 для совместимых моделей iPhone. Обновление ожидают в сентябре вместе с более масштабной iOS 26, и оно будет сосредоточено преимущественно на исправлении ошибок и усилении безопасности системы.

Apple iPhone реклама смартфон пользователи функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации