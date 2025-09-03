Відео
Як позбутися персоналізованої реклами Apple на iPhone

Як позбутися персоналізованої реклами Apple на iPhone

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 11:41
Як заблокувати рекламні оголошення Apple на iPhone — інструкція
Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Блокувальники реклами не впливають на оголошення самої Apple — особливо в App Store. Проте низку промо й збору даних можна відключити в налаштуваннях, щоб бачити менше реклами та зменшити трекінг.

Про те, як це зробити, пише Lifehacker.

Читайте також:

Що саме варто вимкнути і де шукати налаштування

Застосунки Apple часто надсилають рекомендації фільмів, музики чи пропозиції передплат. Повністю відключати сповіщення не завжди зручно (наприклад, у Wallet є корисні нагадування про поїздки), тому краще вимкнути лише промо:

  • Wallet — меню з трьома крапками — "Сповіщення" — вимкніть "Рекомендації та пропозиції";
  • App Store — профіль (іконка вгорі праворуч) — "Сповіщення" — вимкніть "Рекомендації та пропозиції";
  • Книги — профіль — "Сповіщення" — вимкніть "Рекомендації";
  • Музика — профіль — "Сповіщення" — вимкніть "Нова музика".

Схожі опції є й в інших застосунках Apple — перевірте їхні налаштування. Якщо хочете радикально скоротити сповіщення, на iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Застосунки" — "Сповіщення" і вимкніть їх для непотрібних саме вам програм.

Відключити можна й персоналізовану рекламу Apple, зменшивши трекінг:

  • перейдіть у "Налаштування";
  • відкрийте "Конфіденційність та безпека";
  • знайдіть "Реклама Apple";
  • вимкніть "Персоналізовані об'яви".

У такому випадку реклама залишиться, але стане менш релевантною.

Apple може використовувати місцеперебування для показу локального контенту (наприклад, у поїздці). Якщо не шукаєте новинки в екосистемі Apple, доступ можна вимкнути:

  • відкрийте "Налаштування";
  • перейдіть у "Конфіденційність та безпека";
  • натисніть "Служби локації" та заберіть доступ у застосунків, яким він не потрібен.

Чим рідше ви гортаєте вбудовані розділи з рекомендаціями, тим менше шансів побачити промо. Шукайте програми через пошуковик або тематичні сайти й переходьте одразу за посиланнями на apps.apple.com.

Нагадаємо, перехід з Android на iPhone 16 Plus для багатьох користувачів став відчутним "ковтком свіжого повітря". Смартфон вважають вдалим балансом розміру, потужності та сучасних можливостей, які пропонуються за адекватну ціну в сегменті Apple.

Також ми писали, що Apple готує до релізу iOS 18.7 для сумісних моделей iPhone. Оновлення очікують у вересні разом із масштабнішою iOS 26, і воно буде зосереджене переважно на виправленні помилок і посиленні безпеки системи.

Apple iPhone реклама смартфон користувачі функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
