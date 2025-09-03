Як заблокувати рекламні оголошення Apple на iPhone — інструкція

Як позбутися персоналізованої реклами Apple на iPhone
Блокувальники реклами не впливають на оголошення самої Apple — особливо в App Store. Проте низку промо й збору даних можна відключити в налаштуваннях, щоб бачити менше реклами та зменшити трекінг.
Про те, як це зробити, пише Lifehacker.
Що саме варто вимкнути і де шукати налаштування
Застосунки Apple часто надсилають рекомендації фільмів, музики чи пропозиції передплат. Повністю відключати сповіщення не завжди зручно (наприклад, у Wallet є корисні нагадування про поїздки), тому краще вимкнути лише промо:
- Wallet — меню з трьома крапками — "Сповіщення" — вимкніть "Рекомендації та пропозиції";
- App Store — профіль (іконка вгорі праворуч) — "Сповіщення" — вимкніть "Рекомендації та пропозиції";
- Книги — профіль — "Сповіщення" — вимкніть "Рекомендації";
- Музика — профіль — "Сповіщення" — вимкніть "Нова музика".
Схожі опції є й в інших застосунках Apple — перевірте їхні налаштування. Якщо хочете радикально скоротити сповіщення, на iPhone перейдіть у "Налаштування" — "Застосунки" — "Сповіщення" і вимкніть їх для непотрібних саме вам програм.
Відключити можна й персоналізовану рекламу Apple, зменшивши трекінг:
- перейдіть у "Налаштування";
- відкрийте "Конфіденційність та безпека";
- знайдіть "Реклама Apple";
- вимкніть "Персоналізовані об'яви".
У такому випадку реклама залишиться, але стане менш релевантною.
Apple може використовувати місцеперебування для показу локального контенту (наприклад, у поїздці). Якщо не шукаєте новинки в екосистемі Apple, доступ можна вимкнути:
- відкрийте "Налаштування";
- перейдіть у "Конфіденційність та безпека";
- натисніть "Служби локації" та заберіть доступ у застосунків, яким він не потрібен.
Чим рідше ви гортаєте вбудовані розділи з рекомендаціями, тим менше шансів побачити промо. Шукайте програми через пошуковик або тематичні сайти й переходьте одразу за посиланнями на apps.apple.com.
