Не чекайте виходу iPhone 17 — 6 причин звернути увагу на iPhone 16 Plus

Більшість користувачів, які переходять з Android на iPhone 16 Plus, називають це "ковтком свіжого повітря". Модель виявилася великою, потужною та сучасною за помірні гроші.

Про основні аргументи на користь вибору iPhone 16 Plus пише iTechua.

Чому варто обрати саме iPhone 16 Plus

Великий дисплей 6,7 дюйма

Екран із приємною передачею кольорів та відтінків дарує комфортний досвід щодня. Навіть без 120 Гц картинка має чудовий вигляд та не втомлює.

Автономність на день і більше

Батарея легко витримує активний день. Смартфона стабільно вистачає на повний робочий день у різних сценаріях використання.

Швидкодія Apple A18

Навіть з бета-версією iOS 26, яка має проблеми зі стабільністю, усе працює плавно, без підгальмовувань, а застосунки стартують миттєво.

Камери на всі випадки

Основний модуль і "ультраширик", зручні налаштування та ефекти. Фото й відео однаково мають добрий вигляд на великому екрані планшета та на ноутбуці.

Ціна

Зараз ціна на iPhone 16 Plus становить від 44 899 грн за версію зі 128 Гб. З виходом iPhone 17 цінник може суттєво впасти, що зробить купівлю "плюса" ще вигіднішою.

Чудова колірна палітра

Колірні варіанти тут теж "роблять різницю": один з найулюбленіших серед користувачів "Ultramarine". Великий корпус зі скла та металу відчувається по-преміальному — жодного відчуття пластикового "брязкальця".

Нагадаємо, iPhone 15 у 2025 році зберіг статус найбільш вигідної моделі Apple за співвідношенням ціни й можливостей, навіть попри появу новіших пристроїв. Експерти профільних медіа відзначають його потужний чип, сучасний дизайн і батарею, яка витримує повний день активного використання.

Також ми писали, що Apple, за чутками, готує надтонкий iPhone 17 Air як можливу заміну для iPhone 16 Plus уже цієї осені. Водночас очікується, що компактність вимагатиме компромісів.