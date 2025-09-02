Не ждите выхода iPhone 17 — 6 причин обратить внимание на iPhone 16 Plus

Смартфон Apple iPhone 16 на столе. Фото: Unsplash

Большинство пользователей, которые переходят с Android на iPhone 16 Plus, называют это "глотком свежего воздуха". Модель оказалась большой, мощной и современной за умеренные деньги.

Почему стоит выбрать именно iPhone 16 Plus

Большой дисплей 6,7 дюйма

Экран с приятной передачей цветов и оттенков дарит комфортный опыт ежедневно. Даже без 120 Гц картинка имеет прекрасный вид и не утомляет.

Автономность на день и более

Батарея легко выдерживает активный день. Смартфона стабильно хватает на полный рабочий день в различных сценариях использования.

Быстродействие Apple A18

Даже с бета-версией iOS 26, которая имеет проблемы со стабильностью, все работает плавно, без подтормаживаний, а приложения стартуют мгновенно.

Камеры на все случаи жизни

Основной модуль и "ультраширик", удобные настройки и эффекты. Фото и видео одинаково хорошо смотрятся на большом экране планшета и на ноутбуке.

Цена

Сейчас цена на iPhone 16 Plus составляет от 44 899 грн за версию со 128 Гб. С выходом iPhone 17 ценник может существенно упасть, что сделает покупку "плюса" еще более выгодной.

Великолепная цветовая палитра

Цветовые варианты здесь тоже "делают разницу": один из самых любимых среди пользователей "Ultramarine". Большой корпус из стекла и металла ощущается по-премиальному — никакого ощущения пластиковой "погремушки".

Напомним, iPhone 15 в 2025 году сохранил статус наиболее выгодной модели Apple по соотношению цены и возможностей, даже несмотря на появление более новых устройств. Эксперты профильных медиа отмечают его мощный чип, современный дизайн и батарею, которая выдерживает полный день активного использования.

Также мы писали, что Apple, по слухам, готовит сверхтонкий iPhone 17 Air как возможную замену для iPhone 16 Plus уже этой осенью. В то же время ожидается, что компактность потребует компромиссов.