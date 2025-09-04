5 налаштувань iPhone, які дарма витрачають заряд батареї — як їх вимкнути

Смартфон Apple iPhone в руках. Фото: Unsplash

Смартфони Apple змінюються не так стрімко, як раніше: останні покоління отримують радше точкові покращення. Та навіть попри принцип "просто працює", є кілька системних опцій, від яких краще відмовитися заради приватності, зручності й автономності.

Про це пише SlashGear.

Реклама

Читайте також:

Apple Intelligence

На презентації пакет мав революційний вигляд: "розумні" інструменти на пристрої, персональні підказки, голосові дії всюди. На практиці старт вийшов куди скромнішим: письменницькі утиліти, емоджі-генератор, підсумки сповіщень і "візуальний інтелект", а великого оновлення Siri доведеться чекати до 2026 року, та й воно навряд чи буде таким глибоким, як на демо.

До того ж Apple Intelligence займає до 7 ГБ і встановлений за замовчуванням на сумісних моделях. Щоб його вимкнути: перейдіть у "Налаштування" — "Apple Intelligence та Siri" і вимкніть перемикач Apple Intelligence.

Усі перемикачі збору даних

Apple збирає більше технічної інформації, ніж здається: анонімна аналітика в деяких випадках дозволяла ідентифікувати користувачів. Якщо не прагнете "допомагати покращувати продукти", вимкніть телеметрію та персоналізацію реклами. Для цього:

перейдіть у "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Аналітика й покращення" — вимкніть усі тумблери;

нижче — "Реклама Apple" — вимкніть "Персоналізовану рекламу";

у "Відстеження" — вимкніть "Дозволити застосункам просити відстеження";

у "Налаштування" — "Програми" — "Safari" — "Конфіденційність і безпека" — вимкніть "Вимірювання ефективності реклами зі збереженням конфіденційності";

у "Налаштування" — "Пошук" — вимкніть "Допоможіть Apple вдосконалюватися";

у "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Служби геолокації" — "Системні служби" — "Значущі місця" — натисніть "Очистити історію".

"Пріоритет швидшого знімання" в "Камері"

Ця опція дозволяє шпигувати затвором без пауз, але коштом якості: серії можуть мати менш різкий вигляд. Якщо для вас важливі деталі кадру — краще відключити. Для цього перейдіть у "Налаштування" — "Камера" — "Пріоритет швидкого знімання" та вимкніть опцію. iPhone все одно фотографуватиме швидко, просто з меншим компромісом для різкості.

Звуки набору та блокування

Клавіатура й так має тактильний відгук та поп-апи символів, тож клацання тільки дратує оточення і витрачає трохи батареї. Те саме стосується звуку блокування.

Для вимкнення перейдіть у "Налаштування" — "Звуки та тактильні сигнали" — "Відгук клавіатури" та вимкніть "Звуки", за бажанням можна вимкнути і "Тактильні сигнали". У цьому ж меню вимкніть "Звук блокування".

Always-On Display

З "постійно увімкненим" екраном зручно бачити час і віджети, але навіть на мінімальній яскравості це помітно "їсть" заряд — інколи до кількох годин автономності за день. Для вимкнення перейдіть у "Налаштування" — "Дисплей і яскравість" — "Always-On Display". Якщо вам подобається такий формат, але не витрата енергії, вимкніть "Показувати шпалери", при цьому час та віджети залишаться на чорному тлі. Також можна взагалі вимкнути режим нижнім тумблером.

Нагадаємо, до презентації iPhone 17 залишається лише тиждень, і прогнози щодо цін приємно дивують. Попри очікування зростання вартості більшості моделей, аналітики JPMorgan вважають, що подорожчання буде мінімальним або взагалі відсутнім, за винятком лише однієї моделі.

Також ми писали, що Apple офіційно анонсувала свою осінню подію на 9 вересня під гаслом "Awe dropping". Разом із дебютом iPhone 17 компанія планує провести "чистку" асортименту.