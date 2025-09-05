Всего лишь откройте "шторку" смартфона — какие 5 настроек выключить для экономии энергии

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Некоторые системные функции работают в фоне непрерывно и незаметно "съедают" заряд. Чтобы продлить автономность и не перегружать батарею, достаточно выключить несколько параметров в панели быстрых настроек Android.

Wi-Fi

Один из главных потребителей энергии. Когда Wi-Fi не нужен, выключайте его: активный модуль постоянно сканирует доступные сети, что нагружает аккумулятор и ускоряет его износ.

Мобильные данные

Переключатель "Передача данных" отвечает за мобильный интернет. Если постоянное подключение не является критичным, отключите его. Важно: сообщения и звонки в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) не будут поступать, зато обычные голосовые звонки остаются доступными.

Bluetooth (и при наличии — NFC)

Не пользуетесь беспроводными наушниками, колонками или другими аксессуарами — выключите Bluetooth. Постоянный поиск устройств расходует заряд. Если в смартфоне есть NFC для бесконтактной оплаты, но вы им не пользуетесь, его также можно отключить.

Автоповорот экрана и автояркость

Эти удобные опции полагаются на датчики, которые постоянно работают в фоне, отслеживая освещение и ориентацию устройства, — это тоже отнимает энергию. Автояркость нередко устанавливает неидеальные значения, поэтому яркость проще регулировать вручную. Если вы редко просматриваете контент в горизонтальной ориентации, автоповорот можно отключить.

Режим полета

"Авиарежим" отключает все беспроводные модули — мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth. В этом состоянии интернет и звонки недоступны, зато режим подходит для экономии, когда нет возможности подзарядить смартфон, или, чтобы ускорить зарядку. На некоторых моделях Wi-Fi и Bluetooth могут оставаться активными даже в режиме полета — проверьте это в настройках.

