Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии 5 функций Android, которые разряжают батарею быстрее всего

5 функций Android, которые разряжают батарею быстрее всего

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 11:41
Всего лишь откройте "шторку" смартфона — какие 5 настроек выключить для экономии энергии
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Некоторые системные функции работают в фоне непрерывно и незаметно "съедают" заряд. Чтобы продлить автономность и не перегружать батарею, достаточно выключить несколько параметров в панели быстрых настроек Android.

Об этом пишет ТСН.

Реклама
Читайте также:

Wi-Fi

Один из главных потребителей энергии. Когда Wi-Fi не нужен, выключайте его: активный модуль постоянно сканирует доступные сети, что нагружает аккумулятор и ускоряет его износ.

Мобильные данные

Переключатель "Передача данных" отвечает за мобильный интернет. Если постоянное подключение не является критичным, отключите его. Важно: сообщения и звонки в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) не будут поступать, зато обычные голосовые звонки остаются доступными.

Bluetooth (и при наличии — NFC)

Не пользуетесь беспроводными наушниками, колонками или другими аксессуарами — выключите Bluetooth. Постоянный поиск устройств расходует заряд. Если в смартфоне есть NFC для бесконтактной оплаты, но вы им не пользуетесь, его также можно отключить.

Автоповорот экрана и автояркость

Эти удобные опции полагаются на датчики, которые постоянно работают в фоне, отслеживая освещение и ориентацию устройства, — это тоже отнимает энергию. Автояркость нередко устанавливает неидеальные значения, поэтому яркость проще регулировать вручную. Если вы редко просматриваете контент в горизонтальной ориентации, автоповорот можно отключить.

Режим полета

"Авиарежим" отключает все беспроводные модули — мобильную связь, Wi-Fi, Bluetooth. В этом состоянии интернет и звонки недоступны, зато режим подходит для экономии, когда нет возможности подзарядить смартфон, или, чтобы ускорить зарядку. На некоторых моделях Wi-Fi и Bluetooth могут оставаться активными даже в режиме полета — проверьте это в настройках.

Напомним, смартфоны Apple в последние годы развиваются эволюционно, получая в основном небольшие усовершенствования, а не радикальные изменения. В то же время даже несмотря на принцип "просто работает" существуют системные функции, от которых лучше отказаться, чтобы повысить уровень приватности, удобство и время автономной работы.

Также мы писали, что аккумуляторы смартфонов остаются расходным компонентом, и со временем их емкость неизбежно снижается из-за температуры, силы тока и естественных химических процессов. На этом фоне пользователи часто задаются вопросом: действительно ли безопасно оставлять телефон на зарядке ночью.

телефоны смартфон зарядка аккумулятор функции авиарежим
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации