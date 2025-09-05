Все знаходиться у "шторці" смартфона — вимкніть ці 5 функцій для економії енергії

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Деякі системні функції працюють у фоні безперервно й непомітно "з'їдають" заряд. Щоб подовжити автономність і не перевантажувати батарею, достатньо вимкнути кілька параметрів у панелі швидких налаштувань Android.

Wi-Fi

Один із головних споживачів енергії. Коли Wi-Fi не потрібен, вимикайте його: активний модуль постійно сканує доступні мережі, що навантажує акумулятор і прискорює його зношення.

Мобільні дані

Перемикач "Передача даних" відповідає за мобільний інтернет. Якщо постійне підключення не є критичним, відключіть його. Важливо: повідомлення та дзвінки у месенджерах (WhatsApp, Telegram) не надходитимуть, натомість звичайні голосові дзвінки залишаються доступними.

Bluetooth (і за наявності — NFC)

Не користуєтесь бездротовими навушниками, колонками чи іншими аксесуарами — вимкніть Bluetooth. Постійний пошук пристроїв витрачає заряд. Якщо у смартфоні є NFC для безконтактної оплати, але ви ним не користуєтеся, його також можна відключити.

Автоповорот екрана та автояскравість

Ці зручні опції покладаються на датчики, які постійно працюють у фоні, відстежуючи освітлення та орієнтацію пристрою, — це теж забирає енергію. Автояскравість нерідко встановлює неідеальні значення, тож яскравість простіше регулювати вручну. Якщо ви рідко переглядаєте контент у горизонтальній орієнтації, автоповорот можна відключити.

Режим польоту

"Авіарежим" вимикає всі бездротові модулі — мобільний зв'язок, Wi-Fi, Bluetooth. У цьому стані інтернет і дзвінки недоступні, зате режим підходить для економії, коли немає можливості підзарядити смартфон, або щоб пришвидшити заряджання. На деяких моделях Wi-Fi та Bluetooth можуть залишатися активними навіть у режимі польоту — перевірте це в налаштуваннях.

