Смартфон не тримає заряд — 5 причин, чому ви самі "вбиваєте" батарею

Смартфон став універсальним інструментом — для роботи, навчання, платежів і щоденної комунікації. Але звична рутина заряджання може непомітно руйнувати акумулятор і скорочувати строк служби навіть у флагманів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про причини, чому ви самі "вбиваєте" свій смартфон.

Чому в роботі акумулятора важливі цикли, а не роки

Літій-іонні акумулятори розраховані не на календарний вік, а на певну кількість циклів. Вирішальне значення мають умови, в яких ці цикли відбуваються:

підвищена напруга, перегрів;

несертифіковані зарядні пристрої;

некоректні сценарії експлуатації прискорюють зношення.

Головний ворог акумулятора — не саме використання, а перегрів і висока напруга. Коли пристрій заряджається до 100%, напруга на елементах сягає максимуму. А якщо при цьому смартфон ще й використовується — для ігор або навігації — він додатково гріється. Така комбінація буквально "випалює" місткість батареї. Оптимальний режим — утримувати заряд у межах 20-80% за температури, близької до кімнатної.

Помилки, які найшвидше "вбивають" акумулятор, — типові.

Дешеві або підроблені зарядні пристрої

Вони часто не мають належного захисту від перегріву й викликають стрибки напруги, небезпечні і для батареї, і для самого смартфона. Виробники радять користуватися оригінальними аксесуарами або сертифікованими (наприклад, MFi для iPhone чи USB-IF).

Активне використання під час заряджання

Ігри, відеомонтаж, GPS-навігація — різко збільшують теплове навантаження. Краще дозволити пристрою спокійно набрати заряд або хоча б знизити яскравість і ввімкнути режим енергоощадження.

Заряджання в умовах поганої вентиляції

Заряджати смартфон на подушці, у шухляді, у щільному чохлі — ще одна типова помилка. Відсутність відведення тепла призводить до перегріву, здуття елементів і навіть займання.

Заряджання від нуля до ста

Повний розряд і повна зарядка створюють для батареї екстремальні умови, тоді як у діапазоні 20-80% зношення мінімальне. Раз на місяць корисно виконати калібрування — один повний цикл розряду та заряджання.

Нічне заряджання

Коли смартфон годинами під'єднаний до мережі, батарея досягає 100% і "дозаряджається" у фоновому режимі, отримуючи мікростреси, що поступово зменшують місткість. Раціональніше поповнювати заряд удень короткими сесіями або користуватися розеткою з таймером. Для нічної підзарядки доречні бездротові станції невисокої потужності (до 7,5 Вт) — вони повільніші, зате безпечніші для ресурсу.

Подовжити життя батареї допомагають прості кроки: дотримання температурного режиму, якісні аксесуари, відмова від нічного "утримання" на 100% і акуратні денні підзарядки.

