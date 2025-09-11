Відео
Головна Технології Що насправді "вбиває" акумулятор вашого телефону

Що насправді "вбиває" акумулятор вашого телефону

Дата публікації: 11 вересня 2025 16:32
Смартфон не тримає заряд — 5 причин, чому ви самі "вбиваєте" батарею
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Смартфон став універсальним інструментом — для роботи, навчання, платежів і щоденної комунікації. Але звична рутина заряджання може непомітно руйнувати акумулятор і скорочувати строк служби навіть у флагманів.

Сайт Новини.LIVE розповідає про причини, чому ви самі "вбиваєте" свій смартфон.

Читайте також:

Чому в роботі акумулятора важливі цикли, а не роки

Літій-іонні акумулятори розраховані не на календарний вік, а на певну кількість циклів. Вирішальне значення мають умови, в яких ці цикли відбуваються:

  • підвищена напруга, перегрів;
  • несертифіковані зарядні пристрої;
  • некоректні сценарії експлуатації прискорюють зношення.

Головний ворог акумулятора — не саме використання, а перегрів і висока напруга. Коли пристрій заряджається до 100%, напруга на елементах сягає максимуму. А якщо при цьому смартфон ще й використовується — для ігор або навігації — він додатково гріється. Така комбінація буквально "випалює" місткість батареї. Оптимальний режим — утримувати заряд у межах 20-80% за температури, близької до кімнатної.

Помилки, які найшвидше "вбивають" акумулятор, — типові.

Дешеві або підроблені зарядні пристрої

Вони часто не мають належного захисту від перегріву й викликають стрибки напруги, небезпечні і для батареї, і для самого смартфона. Виробники радять користуватися оригінальними аксесуарами або сертифікованими (наприклад, MFi для iPhone чи USB-IF).

Активне використання під час заряджання

Ігри, відеомонтаж, GPS-навігація — різко збільшують теплове навантаження. Краще дозволити пристрою спокійно набрати заряд або хоча б знизити яскравість і ввімкнути режим енергоощадження.

Заряджання в умовах поганої вентиляції

Заряджати смартфон на подушці, у шухляді, у щільному чохлі — ще одна типова помилка. Відсутність відведення тепла призводить до перегріву, здуття елементів і навіть займання.

Заряджання від нуля до ста

Повний розряд і повна зарядка створюють для батареї екстремальні умови, тоді як у діапазоні 20-80% зношення мінімальне. Раз на місяць корисно виконати калібрування — один повний цикл розряду та заряджання.

Нічне заряджання

Коли смартфон годинами під'єднаний до мережі, батарея досягає 100% і "дозаряджається" у фоновому режимі, отримуючи мікростреси, що поступово зменшують місткість. Раціональніше поповнювати заряд удень короткими сесіями або користуватися розеткою з таймером. Для нічної підзарядки доречні бездротові станції невисокої потужності (до 7,5 Вт) — вони повільніші, зате безпечніші для ресурсу.

Подовжити життя батареї допомагають прості кроки: дотримання температурного режиму, якісні аксесуари, відмова від нічного "утримання" на 100% і акуратні денні підзарядки.

Нагадаємо, частина системних сервісів Android постійно активні у фоновому режимі та непомітно витрачають енергію. Подовжити роботу смартфона без підзарядки можна, якщо вимкнути кілька параметрів у меню швидких налаштувань.

Також ми писали, що iPhone вже не змінюється так радикально, як колись: нові покоління отримують переважно невеликі поліпшення. Втім, навіть за принципу "просто працює" існують системні функції, від яких варто відмовитися заради приватності, зручності та довшої автономності.

смартфон енергія корисні поради заряджання акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
