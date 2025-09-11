Видео
Как продлить жизнь батарее смартфона — 5 советов

Как продлить жизнь батарее смартфона — 5 советов

Ua ru
11 сентября 2025
Почему батарея смартфона "умирает" быстрее — 5 главных ошибок
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Смартфон стал универсальным инструментом — для работы, учебы, платежей и ежедневной коммуникации. Но привычная рутина зарядки может незаметно разрушать аккумулятор и сокращать срок службы даже у флагманов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о причинах, почему вы сами "убиваете" свой смартфон.

Читайте также:

Почему в работе аккумулятора важны циклы, а не годы

Литий-ионные аккумуляторы рассчитаны не на календарный возраст, а на определенное количество циклов. Решающее значение имеют условия, в которых эти циклы происходят:

  • повышенное напряжение, перегрев;
  • не сертифицированные зарядные устройства;
  • некорректные сценарии эксплуатации ускоряют износ.

Главный враг аккумулятора — не само использование, а перегрев и высокое напряжение. Когда устройство заряжается до 100%, напряжение на элементах достигает максимума. А если при этом смартфон еще и используется — для игр или навигации — он дополнительно греется. Такая комбинация буквально "выжигает" емкость батареи. Оптимальный режим — удерживать заряд в пределах 20-80% при температуре, близкой к комнатной.

Ошибки, которые быстрее всего "убивают" аккумулятор, — типичные.

Дешевые или поддельные зарядные устройства

Они часто не имеют должной защиты от перегрева и вызывают скачки напряжения, опасные и для батареи, и для самого смартфона. Производители советуют пользоваться оригинальными аксессуарами или сертифицированными (например, MFi для iPhone или USB-IF).

Активное использование во время зарядки

Игры, видеомонтаж, GPS-навигация — резко увеличивают тепловую нагрузку. Лучше позволить устройству спокойно набрать заряд или хотя бы снизить яркость и включить режим энергосбережения.

Зарядка в условиях плохой вентиляции

Заряжать смартфон на подушке, в ящике, в плотном чехле — еще одна типичная ошибка. Отсутствие отвода тепла приводит к перегреву, вздутию элементов и даже воспламенению.

Зарядка от нуля до ста

Полный разряд и полная зарядка создают для батареи экстремальные условия, тогда как в диапазоне 20-80% износ минимален. Раз в месяц полезно выполнить калибровку — один полный цикл разряда и зарядки.

Ночная зарядка ночью

Когда смартфон часами подключен к сети, батарея достигает 100% и "дозаряжается" в фоновом режиме, получая микрострессы, постепенно уменьшающие емкость. Рациональнее пополнять заряд днем короткими сессиями или пользоваться розеткой с таймером. Для ночной подзарядки уместны беспроводные станции невысокой мощности (до 7,5 Вт) — они медленнее, зато безопаснее для ресурса.

Продлить жизнь батареи помогают простые шаги: соблюдение температурного режима, качественные аксессуары, отказ от ночного "удержания" на 100% и аккуратные дневные подзарядки.

Напомним, часть системных сервисов Android постоянно активны в фоновом режиме и незаметно расходуют энергию. Продлить работу смартфона без подзарядки можно, если выключить несколько параметров в меню быстрых настроек.

Также мы писали, что iPhone уже не меняется так радикально, как прежде: новые поколения получают преимущественно небольшие улучшения. Впрочем, даже по принципу "просто работает" существуют системные функции, от которых стоит отказаться ради приватности, удобства и более долгой автономности.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
