Почему быстро садится батарея на телефоне — 5 функций, которые нужно выключить

Смартфон может разряжаться быстрее даже тогда, когда вы почти им не пользуетесь. Чаще всего проблема не в самом аккумуляторе, а в фоновых процессах и модулях, которые незаметно потребляют заряд.

Какие функции незаметно истощают батарею смартфона

Постоянно активный 5G — один из главных "пожирателей" энергии. Если в вашем регионе сеть еще не работает, телефон тратит ресурсы на непрерывный поиск и поддержку сигнала. Переход на LTE (4G) заметно снижает нагрузку на батарею и добавляет несколько часов работы.

Автоматический поиск Wi-Fi тоже создает невидимую нагрузку: смартфон постоянно сканирует эфир, даже когда вы далеко от знакомых точек доступа. Самое простое решение — выключать Wi-Fi, выходя из дома, и включать его только тогда, когда планируете подключение.

NFC полезен для бесконтактных платежей, но при редком использовании держать его активным постоянно нет смысла. Потребление небольшое, однако фоновый режим постепенно забирает проценты заряда.

Геолокация — настоящий "энергетический вампир". Десятки приложений — от карт и социальных сетей до погодных сервисов — могут использовать координаты в фоне. Для отслеживания движения смартфон обращается к GPS, Wi-Fi и мобильным сетям, что активно истощает аккумулятор. Оптимально — запретить доступ к геолокации большинству программ, оставив его только там, где это действительно нужно (например, для навигации).

Автоматическая яркость часто выставляет экран выше комфортного уровня, ведь датчики подстраиваются под освещение без учета ваших предпочтений. Поскольку дисплей — самый энергоемкий компонент смартфона, ручная настройка яркости на удобном уровне или использование темной темы дают мгновенный эффект экономии.

Отключение этих функций не ограничит ваш комфорт, зато поможет существенно сэкономить заряд и уверенно дотянуть до конца дня даже при активном пользовании смартфоном.

