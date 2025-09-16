Як заощадити заряд батареї смартфона — 5 функцій, які варто вимкнути

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Смартфон може розряджатися швидше навіть тоді, коли ви майже ним не користуєтесь. Найчастіше проблема не в самому акумуляторі, а у фонових процесах і модулях, що непомітно споживають заряд.

Постійно активний 5G — один із головних "пожирачів" енергії. Якщо у вашому регіоні мережа ще не працює, телефон витрачає ресурси на безперервний пошук і підтримку сигналу. Перехід на LTE (4G) помітно знижує навантаження на батарею й додає кілька годин роботи.

Автоматичний пошук Wi-Fi теж створює невидиме навантаження: смартфон постійно сканує ефір, навіть коли ви далеко від знайомих точок доступу. Найпростіше рішення — вимикати Wi-Fi, виходячи з дому, та вмикати його лише тоді, коли плануєте підключення.

NFC корисний для безконтактних платежів, але за рідкого використання тримати його активним постійно немає сенсу. Споживання невелике, проте фоновий режим поступово забирає відсотки заряду.

Геолокація — справжній "енергетичний вампір". Десятки застосунків — від карт і соціальних мереж до погодних сервісів — можуть використовувати координати у фоні. Для відстеження руху смартфон звертається до GPS, Wi-Fi та мобільних мереж, що активно виснажує акумулятор. Оптимально — заборонити доступ до геолокації більшості програм, залишивши його лише там, де це дійсно потрібно (наприклад, для навігації).

Автоматична яскравість часто виставляє екран вище комфортного рівня, адже датчики підлаштовуються під освітлення без урахування ваших уподобань. Оскільки дисплей — найенергомісткіший компонент смартфона, ручне налаштування яскравості на зручному рівні або використання темної теми дають миттєвий ефект економії.

Вимкнення цих функцій не обмежить ваш комфорт, зате допоможе суттєво заощадити заряд і впевнено дотягнути до кінця дня навіть за активного користування смартфоном.

