Чи можна користуватися планшетом під час зарядки — поради для безпеки

Планшети на столі. Фото: Unsplash

Чимало користувачів замислюються, чи можна користуватися планшетом під час заряджання? Коротка відповідь — так, якщо ви під'єднали справний оригінальний блок живлення та дотримуєтеся базових правил безпеки. Найбільший ризик створюють неякісні адаптери та надмірні навантаження, що призводять до перегріву й швидшого зношення акумулятора.

Про це пише Portaltele.

Реклама

Читайте також:

Що важливо знати про роботу батареї під час заряджання

Поширена думка, що користування планшетом під час заряджання шкодить самим процесам і скорочує ресурс акумулятора. Це частково правда лише тоді, коли використовується неоригінальний або несправний адаптер: у таких випадках ламання дійсно трапляються доволі часто. Якщо ж під'єднаний штатний блок живлення у доброму стані, батарея заряджатиметься коректно — незалежно від того, чи взаємодієте ви з пристроєм у цей момент.

Реклама

Варто уникати дій, що сильно розряджають планшет паралельно із заряджанням. Відповісти на лист — не проблема, а от перегляд фільмів чи запуск "важких" ігор можуть створити труднощі: батарея не встигає поповнювати заряд, а температура зростає. Перегріте джерело живлення, яке не розсіює тепло достатньо швидко, у крайніх випадках може "здутися" чи навіть зайнятися. Сценарій малоймовірний, але виробничі інструкції варто виконувати. Більшість фірмових акумуляторів мають контролери керування, що за потреби відсікають живлення, однак базові заходи безпеки все одно обов'язкові.

Заряджати батарею до 100% щоразу не потрібно — це навіть здатне пришвидшити її зношення. Оптимальним для щоденної експлуатації вважається діапазон 50-80%: у цих межах акумулятор працює найстабільніше. Також не допускайте частих глибоких розрядів. Якщо батарея довго лишається "в нулі", їй складніше відновити нормальну роботу.

Реклама

Пам'ятайте ще одне правило: надлишкове тепло — ворог електроніки. Літій-іонні елементи нагріваються під час заряджання, тож ніколи не залишайте під'єднаний планшет під прямим сонцем або біля джерел тепла. Це може пошкодити не лише батарею, а й сам пристрій.

Нагадаємо, акумулятор смартфона є витратним елементом: із часом його місткість зменшується через силу струму, перепади температур і природні хімічні процеси. Тому багато користувачів замислюються, чи безпечно залишати телефон на зарядці вночі.

Також ми писали, що режим польоту більшість вважає функцією виключно для авіаперельотів. Однак експерти радять активувати його щоночі — це допомагає зберегти заряд батареї, покращує роботу пристрою та навіть позитивно впливає на сон.