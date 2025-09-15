Можно ли пользоваться планшетом во время зарядки — советы экспертов

Планшеты на столе. Фото: Unsplash

Многие пользователи задумываются, можно ли пользоваться планшетом во время зарядки? Короткий ответ — да, если вы подключили исправный оригинальный блок питания и придерживаетесь базовых правил безопасности. Наибольший риск создают некачественные адаптеры и чрезмерные нагрузки, которые приводят к перегреву и быстрому износу аккумулятора.

Что важно знать о работе батареи во время зарядки

Распространено мнение, что пользование планшетом во время зарядки вредит самим процессам и сокращает ресурс аккумулятора. Это частично правда только тогда, когда используется неоригинальный или неисправный адаптер: в таких случаях поломки действительно случаются довольно часто. Если же подключенный штатный блок питания в хорошем состоянии, батарея будет заряжаться корректно — независимо от того, взаимодействуете ли вы с устройством в данный момент.

Стоит избегать действий, которые сильно разряжают планшет параллельно с зарядкой. Ответить на письмо — не проблема, а вот просмотр фильмов или запуск "тяжелых" игр могут создать трудности: батарея не успевает пополнять заряд, а температура растет. Перегретый источник питания, который не рассеивает тепло достаточно быстро, в крайних случаях может "вздуться" или даже загореться. Сценарий маловероятен, но производственные инструкции стоит выполнять. Большинство фирменных аккумуляторов имеют контроллеры управления, которые при необходимости отсекают питание, однако базовые меры безопасности все равно обязательны.

Заряжать батарею до 100% каждый раз не нужно — это даже способно ускорить ее износ. Оптимальным для ежедневной эксплуатации считается диапазон 50-80%: в этих пределах аккумулятор работает наиболее стабильно. Также не допускайте частых глубоких разрядов. Если батарея долго остается "в нуле", ей сложнее восстановить нормальную работу.

Помните еще одно правило: избыточное тепло — враг электроники. Литий-ионные элементы нагреваются во время зарядки, поэтому никогда не оставляйте подключенный планшет под прямым солнцем или возле источников тепла. Это может повредить не только батарею, но и само устройство.

