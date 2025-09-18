Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чи потрібно повністю розряджати телефон перед заряджанням

Чи потрібно повністю розряджати телефон перед заряджанням

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 10:34
Чи потрібно розряджати телефон до 0% перед заряджанням — міф і правда про батарею
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Багато користувачів досі вважають, що смартфон варто розряджати "в нуль" перед підключенням до мережі. Насправді це правило походить з епохи нікелевих акумуляторів і для сучасних літій-іонних батарей не лише зайве, а й шкідливе.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому не варто розряджати телефон перед повною зарядкою.

Реклама
Читайте також:

Чому не можна розряджати телефон "в нуль"

Ранні мобільні телефони використовували нікель-кадмієві та нікель-металгідридні елементи, які страждали від "ефекту пам'яті". Щоб частково відновити їхню місткість, радили періодично проводити повні цикли розряду-заряду — звичка збереглася, хоча технології змінилися.

Сучасні батареї працюють інакше. Літій-іонні та літій-полімерні акумулятори не мають класичного "ефекту пам'яті". Якщо в лабораторіях і фіксують мінімальні відхилення напруги, у реальному користуванні вони нівелюються контролерами живлення смартфона.

Коли напруга елемента падає нижче критичної межі, запускаються незворотні хімічні процеси: руйнується захисний шар і можливе розчинення мідних колекторів. Особливо ризиковано залишати пристрій повністю розрядженим надовго — він може піти в глибокий розряд, з якого звичайна зарядка вже не "підніме".

Найкращу довговічність акумулятори демонструють при підтриманні рівня приблизно 20-80%. Виробники це враховують і впроваджують "оптимізоване заряджання", яке вночі утримує заряд на рівні ~80-85% і доводить до 100% безпосередньо перед пробудженням.

Виняток — калібрування індикатора заряду. Раз на кілька місяців або за проблем із відсотками можна виконати повний цикл від 0% до 100%, щоб синхронізувати показники програмного забезпечення з фактичним станом батареї. Робити це регулярно не потрібно.

Правила з епохи нікелевих акумуляторів більше не працюють: для сучасних смартфонів повний розряд — ризик, а не користь. Дотримання помірного діапазону й використання розумних алгоритмів заряджання допоможе довше зберегти місткість і продуктивність батареї.

Нагадаємо, смартфон може швидко розряджатися навіть у тому випадку, якщо власник майже не користується ним протягом дня. У більшості ситуацій причина криється не в несправності батареї, а у фонових процесах і модулях, які постійно активні та непомітно витрачають енергію.

Також ми писали, що багато власників планшетів цікавляться, чи безпечно користуватися пристроєм під час заряджання. Фахівці зазначають, що це цілком можливо, якщо застосовувати оригінальний адаптер живлення у справному стані та дотримуватися елементарних правил безпеки.

правила смартфон заряджання акумулятор зарядний пристрій
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації