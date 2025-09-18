Чи потрібно розряджати телефон до 0% перед заряджанням — міф і правда про батарею

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Багато користувачів досі вважають, що смартфон варто розряджати "в нуль" перед підключенням до мережі. Насправді це правило походить з епохи нікелевих акумуляторів і для сучасних літій-іонних батарей не лише зайве, а й шкідливе.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому не варто розряджати телефон перед повною зарядкою.

Чому не можна розряджати телефон "в нуль"

Ранні мобільні телефони використовували нікель-кадмієві та нікель-металгідридні елементи, які страждали від "ефекту пам'яті". Щоб частково відновити їхню місткість, радили періодично проводити повні цикли розряду-заряду — звичка збереглася, хоча технології змінилися.

Сучасні батареї працюють інакше. Літій-іонні та літій-полімерні акумулятори не мають класичного "ефекту пам'яті". Якщо в лабораторіях і фіксують мінімальні відхилення напруги, у реальному користуванні вони нівелюються контролерами живлення смартфона.

Коли напруга елемента падає нижче критичної межі, запускаються незворотні хімічні процеси: руйнується захисний шар і можливе розчинення мідних колекторів. Особливо ризиковано залишати пристрій повністю розрядженим надовго — він може піти в глибокий розряд, з якого звичайна зарядка вже не "підніме".

Найкращу довговічність акумулятори демонструють при підтриманні рівня приблизно 20-80%. Виробники це враховують і впроваджують "оптимізоване заряджання", яке вночі утримує заряд на рівні ~80-85% і доводить до 100% безпосередньо перед пробудженням.

Виняток — калібрування індикатора заряду. Раз на кілька місяців або за проблем із відсотками можна виконати повний цикл від 0% до 100%, щоб синхронізувати показники програмного забезпечення з фактичним станом батареї. Робити це регулярно не потрібно.

Правила з епохи нікелевих акумуляторів більше не працюють: для сучасних смартфонів повний розряд — ризик, а не користь. Дотримання помірного діапазону й використання розумних алгоритмів заряджання допоможе довше зберегти місткість і продуктивність батареї.

