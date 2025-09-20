Видео
Главная Технологии Почему полезно ограничивать зарядку смартфона до 80%

Почему полезно ограничивать зарядку смартфона до 80%

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 06:12
Зарядка телефона до 80% — поможет ли это продлить срок службы аккумулятора
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Ограничение зарядки смартфона на уровне примерно 80% может положительно влиять на долговечность аккумулятора. Литий-ионные и литий-полимерные батареи работают стабильнее, когда заряд удерживается в диапазоне 20-80%.

Об этом пишет ITsider.

Читайте также:

Почему 100% ускоряет износ и что меняют новые аккумуляторы

Полная зарядка до 100% ускоряет износ элемента питания: энергия заполняет все "ячейки", батарея нагревается и претерпевает небольшие, но необратимые химические изменения. Со временем они накапливаются, и аккумулятор постепенно теряет способность удерживать заряд.

Чтобы пользователям не приходилось контролировать это вручную, производители внедряют соответствующие настройки — на некоторых моделях можно включить программное ограничение на уровне 80%.

Отдельно стоит упомянуть современные кремний-углеродные аккумуляторы во флагманских смартфонах. Они устойчивы к быстрой зарядке и высокому напряжению, поэтому деградация происходит медленнее. Для таких батарей заряд до 100% не является критическим, но базовые правила остаются актуальными: не перегревать устройство и не доводить его до полного разряда.

Таким образом, заряжать телефон до 80% полезно, однако это не строгое правило. Реальный эффект зависит от интенсивности использования, и во многих случаях через год-полтора логичнее просто заменить батарею, чем ежедневно ограничивать себя в автономности.

Напомним, многие пользователи интересуются, безопасно ли пользоваться планшетом во время зарядки. Ответ — да, если применять оригинальный исправный адаптер и соблюдать правила безопасности. Наибольшие риски связаны с некачественными зарядными устройствами и чрезмерными нагрузками, которые могут вызвать перегрев и ускоренный износ батареи.

Также мы писали, что смартфоны все чаще поступают в продажу без комплектного адаптера питания, что нередко вызывает вопросы у покупателей. Производители объясняют такое решение экологическими соображениями, уменьшением расходов и стимулированием более ответственного использования техники.

технологии смартфон зарядка аккумулятор зарядное устройство функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
