Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чи потрібно заряджати телефон лише до 80%, щоб батарея жила довше

Чи потрібно заряджати телефон лише до 80%, щоб батарея жила довше

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 06:12
Чи варто заряджати телефон лише до 80% — поради для довговічності батареї
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Обмеження заряджання смартфона на рівні приблизно 80% може позитивно впливати на довговічність акумулятора. Літій-іонні та літій-полімерні батареї працюють стабільніше, коли заряд утримується в діапазоні 20-80%.

Про це пише ITsider.

Реклама
Читайте також:

Чому 100% пришвидшує зношення та що змінюють нові акумулятори

Повна зарядка до 100% пришвидшує зношення елемента живлення: енергія заповнює всі "осередки", батарея нагрівається й зазнає невеликих, але незворотних хімічних змін. З часом вони накопичуються, і акумулятор поступово втрачає здатність утримувати заряд.

Щоб користувачам не доводилося контролювати це вручну, виробники впроваджують відповідні налаштування — на деяких моделях можна увімкнути програмне обмеження на рівні 80%.

Окремо варто згадати сучасні кремній-вуглецеві акумулятори у флагманських смартфонах. Вони стійкіші до швидкої зарядки та високої напруги, тож деградація відбувається повільніше. Для таких батарей заряд до 100% не є критичним, але базові правила залишаються актуальними: не перегрівати пристрій і не доводити його до повного розряду.

Таким чином, заряджати телефон до 80% корисно, однак це не суворе правило. Реальний ефект залежить від інтенсивності використання, і в багатьох випадках через рік-півтора логічніше просто замінити батарею, ніж щодня обмежувати себе в автономності.

Нагадаємо, багато користувачів цікавляться, чи безпечно користуватися планшетом під час зарядки. Відповідь — так, якщо застосовувати оригінальний справний адаптер і дотримуватися правил безпеки. Найбільші ризики пов'язані з неякісними зарядними пристроями та надмірними навантаженнями, що можуть викликати перегрів і пришвидшене зношення батареї.

Також ми писали, що смартфони дедалі частіше надходять у продаж без комплектного адаптера живлення, що нерідко викликає запитання в покупців. Виробники пояснюють таке рішення екологічними міркуваннями, зменшенням витрат і стимулюванням більш відповідального використання техніки.

технології смартфон заряджання акумулятор зарядний пристрій функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації