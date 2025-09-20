Чи варто заряджати телефон лише до 80% — поради для довговічності батареї

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Обмеження заряджання смартфона на рівні приблизно 80% може позитивно впливати на довговічність акумулятора. Літій-іонні та літій-полімерні батареї працюють стабільніше, коли заряд утримується в діапазоні 20-80%.

Про це пише ITsider.

Чому 100% пришвидшує зношення та що змінюють нові акумулятори

Повна зарядка до 100% пришвидшує зношення елемента живлення: енергія заповнює всі "осередки", батарея нагрівається й зазнає невеликих, але незворотних хімічних змін. З часом вони накопичуються, і акумулятор поступово втрачає здатність утримувати заряд.

Щоб користувачам не доводилося контролювати це вручну, виробники впроваджують відповідні налаштування — на деяких моделях можна увімкнути програмне обмеження на рівні 80%.

Окремо варто згадати сучасні кремній-вуглецеві акумулятори у флагманських смартфонах. Вони стійкіші до швидкої зарядки та високої напруги, тож деградація відбувається повільніше. Для таких батарей заряд до 100% не є критичним, але базові правила залишаються актуальними: не перегрівати пристрій і не доводити його до повного розряду.

Таким чином, заряджати телефон до 80% корисно, однак це не суворе правило. Реальний ефект залежить від інтенсивності використання, і в багатьох випадках через рік-півтора логічніше просто замінити батарею, ніж щодня обмежувати себе в автономності.

Таким чином, заряджати телефон до 80% корисно, однак це не суворе правило. Реальний ефект залежить від інтенсивності використання, і в багатьох випадках через рік-півтора логічніше просто замінити батарею, ніж щодня обмежувати себе в автономності.

Також ми писали, що смартфони дедалі частіше надходять у продаж без комплектного адаптера живлення, що нерідко викликає запитання в покупців. Виробники пояснюють таке рішення екологічними міркуваннями, зменшенням витрат і стимулюванням більш відповідального використання техніки.