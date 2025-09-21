Видео
Главная Технологии Основные правила зарядки телефона для долгой работы батареи

Основные правила зарядки телефона для долгой работы батареи

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 06:12
Важно знать каждому — как сохранить батарею смартфона
Смартфон на зарядке. Фото: Pexels

Современные смартфоны стали неотъемлемой частью ежедневной жизни, но со временем аккумуляторы могут чаще разряжаться. Чтобы избежать неприятных ситуаций и продлить срок службы батареи, стоит придерживаться простых правил зарядки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно работать со смартфоном, чтобы сохранить батарею.

Читайте также:

Как работать с батареей ежедневно

Большинство телефонов используют литий-ионные аккумуляторы с ограниченным ресурсом примерно в тысячу циклов зарядки-разрядки. Чтобы максимально эффективно использовать этот запас, следуйте базовым рекомендациям.

Подпитывайте смартфон несколько раз в течение дня небольшими порциями — по 10-20%. Это помогает избегать полной разрядки, которая негативно влияет на состояние батареи.

Не доводите индикатор до 100% без надобности. Лучше всего держать заряд в пределах 20-80% — так уменьшается ускоренное старение элемента и сохраняется его эффективность.

Часто спрашивают, можно ли оставлять телефон на зарядке после достижения 100%. Хотя контроллер останавливает заряд, устройство медленно теряет небольшую долю энергии и снова подзаряжается. Такие "подкачки" со временем ускоряют деградацию и сокращают срок службы аккумулятора.

Избегайте сильного перегрева во время зарядки и пользуйтесь качественными зарядными устройствами. Правильные привычки заметно повышают эффективность работы смартфона и помогают батарее служить дольше.

Напомним, многие пользователи до сих пор убеждены, что перед зарядкой смартфон нужно полностью разряжать. На самом деле этот совет происходит еще со времен никелевых аккумуляторов и для современных литий-ионных батарей является не только ненужным, но и вредным.

Также мы писали, что смартфон может терять заряд даже тогда, когда им почти не пользуются. В большинстве случаев виноваты не сами аккумуляторы, а многочисленные фоновые процессы и модули, которые остаются активными и незаметно расходуют энергию.

телефоны смартфон энергия полезные советы зарядка аккумулятор
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
