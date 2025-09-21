Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Правила зарядки телефону для довгого життя батареї

Правила зарядки телефону для довгого життя батареї

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 06:12
Правильна зарядка смартфона — як подовжити життя батареї
Смартфон на зарядці. Фото: Pexels

Сучасні смартфони стали невіднятною частиною щоденного життя, але з часом акумулятори можуть частіше розряджатися. Щоб уникнути неприємних ситуацій і продовжити строк служби батареї, варто дотримуватися простих правил заряджання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно працювати зі смартфоном, щоб зберегти батарею.

Реклама
Читайте також:

Як працювати з батареєю щодня

Більшість телефонів використовують літій-іонні акумулятори з обмеженим ресурсом приблизно в тисячу циклів заряджання-розряджання. Щоб максимально ефективно використати цей запас, дотримуйтесь базових рекомендацій.

Підживлюйте смартфон кілька разів протягом дня невеликими порціями — по 10-20%. Це допомагає уникати повної розрядки, яка негативно впливає на стан батареї.

Не доводьте індикатор до 100% без потреби. Найкраще тримати заряд у межах 20-80% — так зменшується прискорене старіння елемента та зберігається його ефективність.

Часто питають, чи можна залишати телефон на зарядці після досягнення 100%. Хоча контролер зупиняє заряд, пристрій повільно втрачає невелику частку енергії і знову підзаряджається. Такі "підкачки" з часом пришвидшують деградацію та скорочують строк служби акумулятора.

Уникайте сильного перегріву під час заряджання та користуйтеся якісними зарядними пристроями. Правильні звички помітно підвищують ефективність роботи смартфона і допомагають батареї служити довше.

Нагадаємо, чимало користувачів і досі переконані, що перед заряджанням смартфон потрібно повністю розряджати. Насправді ця порада походить ще з часів нікелевих акумуляторів і для сучасних літій-іонних батарей є не тільки непотрібною, а й шкідливою.

Також ми писали, що смартфон може втрачати заряд навіть тоді, коли ним майже не користуються. У більшості випадків винні не самі акумулятори, а численні фонові процеси та модулі, які залишаються активними й непомітно витрачають енергію.

телефони смартфон енергія корисні поради заряджання акумулятор
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації