Правильна зарядка смартфона — як подовжити життя батареї

Смартфон на зарядці. Фото: Pexels

Сучасні смартфони стали невіднятною частиною щоденного життя, але з часом акумулятори можуть частіше розряджатися. Щоб уникнути неприємних ситуацій і продовжити строк служби батареї, варто дотримуватися простих правил заряджання.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно працювати зі смартфоном, щоб зберегти батарею.

Як працювати з батареєю щодня

Більшість телефонів використовують літій-іонні акумулятори з обмеженим ресурсом приблизно в тисячу циклів заряджання-розряджання. Щоб максимально ефективно використати цей запас, дотримуйтесь базових рекомендацій.

Підживлюйте смартфон кілька разів протягом дня невеликими порціями — по 10-20%. Це допомагає уникати повної розрядки, яка негативно впливає на стан батареї.

Не доводьте індикатор до 100% без потреби. Найкраще тримати заряд у межах 20-80% — так зменшується прискорене старіння елемента та зберігається його ефективність.

Часто питають, чи можна залишати телефон на зарядці після досягнення 100%. Хоча контролер зупиняє заряд, пристрій повільно втрачає невелику частку енергії і знову підзаряджається. Такі "підкачки" з часом пришвидшують деградацію та скорочують строк служби акумулятора.

Уникайте сильного перегріву під час заряджання та користуйтеся якісними зарядними пристроями. Правильні звички помітно підвищують ефективність роботи смартфона і допомагають батареї служити довше.

Нагадаємо, чимало користувачів і досі переконані, що перед заряджанням смартфон потрібно повністю розряджати. Насправді ця порада походить ще з часів нікелевих акумуляторів і для сучасних літій-іонних батарей є не тільки непотрібною, а й шкідливою.

Також ми писали, що смартфон може втрачати заряд навіть тоді, коли ним майже не користуються. У більшості випадків винні не самі акумулятори, а численні фонові процеси та модулі, які залишаються активними й непомітно витрачають енергію.