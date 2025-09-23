Почему аккумулятор смартфона "умирает" за 1-2 года — основные причины

Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Новый смартфон легко держит заряд полтора-два дня, но уже через год вы ловите себя на поисках розетки в три часа дня. Если телефон не падал и не попадал в воду, дело — в естественном старении аккумулятора.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, почему батарея смартфона постоянно "умирает" за 1-2 года.

В чем проблема недолговечности аккумуляторов смартфонов

Литий-ионные (Li-ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы постоянно переживают химические процессы. На аноде и катоде со временем накапливаются побочные продукты, мешающие ионам лития свободно двигаться. Проще говоря, "дорожки" для энергии внутри элемента постепенно "зарастают", и пропускная способность падает — это неизбежная химическая деградация.

Цикл зарядки — это не одно подключение к розетке. Один полный цикл — это суммарный заряд на 100%. Например, два раза по 50% или десять раз по 10% — это тоже один цикл. По заводским оценкам, большинство аккумуляторов рассчитаны на примерно 500-850 полных циклов до снижения емкости до 80% от первоначальной. При ежедневной зарядке эти 500 циклов набегают примерно за 1,5-2 года.

Перегрев резко ускоряет разрушительные химические реакции. Типичные источники перегрева:

игры во время зарядки (нагревается и чипсет, и батарея);

быстрая зарядка в плотном чехле (теплу некуда отводиться);

оставленный на солнце смартфон, например, на торпедо авто.

Сильный холод тоже вреден, но жара наносит значительно более серьезный и часто необратимый вред.

Привычки пользователя тоже ускоряют износ:

разряд "в ноль" — удар по химии элемента. Лучше подключаться примерно на 20%;

постоянные 100% — также нежелательны: полностью заряженный элемент находится под повышенным напряжением и быстрее стареет.

Отсюда правило 20-80%: держать заряд в этом диапазоне. Многие смартфоны имеют режимы, останавливающие заряд на 80-85% и "добирающие" остальное перед пробуждением, чтобы не "висеть" на 100% всю ночь.

Современный смартфон — это мощный карманный компьютер: экраны 120 Гц, 4K-обработка видео, многочисленные модули связи. Все это потребляет энергию, поэтому мы чаще заряжаем устройство и быстрее "накручиваем" счетчик циклов. В то же время рынок требует тонких и легких корпусов, поэтому инженеры вынуждены балансировать между большей батареей и дизайном — нередко побеждает дизайн.

Остановить старение аккумулятора невозможно, но его можно ощутимо замедлить:

избегайте перегрева: не играйте во время зарядки и не оставляйте телефон на солнце;

не разряжайте "в ноль", подключайте на 20-30%;

не держите постоянно на 100%, вечером включайте режим оптимизированной зарядки (если есть);

пользуйтесь оригинальными или сертифицированными зарядными устройствами — они правильно взаимодействуют с контроллером питания по току, напряжению и температуре.

И стоит помнить, что замена батареи через 2-3 года активного использования — это нормальная процедура, а не признак брака.

Напомним, установка ограничения зарядки смартфона на уровне около 80% помогает продлить срок службы аккумулятора. Литий-ионные и литий-полимерные батареи меньше всего изнашиваются, когда их заряд удерживается в пределах от 20% до 80%.

Также мы писали, что даже при минимальном использовании смартфон может терять заряд быстрее, чем ожидалось. В большинстве случаев причиной является не сам аккумулятор, а многочисленные фоновые процессы и активные модули.