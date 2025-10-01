Можно ли заряжать iPhone адаптером от Android — объяснение экспертов

Смартфон Apple iPhone 17 на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone без проблем можно заряжать большинством адаптеров от Android-смартфонов — заметной разницы в ежедневном использовании не будет. Ключевое — поддержка стандарта USB Power Delivery и качественный, сертифицированный блок питания.

Что важно знать о зарядке через USB-C

Зарядка iPhone сторонними адаптерами вполне реальна: миф об "уникальных" аксессуарах Apple уже не актуален, ведь компания давно работает с универсальным стандартом USB Power Delivery. Поэтому большинство современных блоков питания подходят без ограничений, а различия касаются преимущественно скорости.

Относительно разъемов сложностей тоже нет. Большинство адаптеров для Android имеют USB-C, и после перехода Apple на этот порт, начиная с iPhone 15, совместимость стала полной — нужен только кабель USB-C — USB-C. Для предыдущих моделей с Lightning достаточно кабеля USB-C — Lightning — смартфон будет заряжаться корректно.

Наибольшее значение имеет поддержка быстрой зарядки по стандарту USB Power Delivery: с ним iPhone восстанавливает около половины заряда примерно за 30 минут. Блоки питания Samsung, Xiaomi, Anker, UGREEN, Baseus и других брендов с PD обеспечат такую же скорость, как и оригинальный адаптер Apple. Если же зарядное устройство поддерживает только Quick Charge или другие протоколы, iPhone все равно будет заряжаться, но медленнее — ориентировочно на уровне обычных 10 Вт.

Вопрос безопасности сводится к качеству устройства. Не стоит пользоваться дешевыми, неизвестными адаптерами с нестабильным напряжением, которые могут навредить батарее. Выбор проверенного производителя — даже если это не Apple — гарантирует надежность и стабильность.

