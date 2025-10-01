Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Можно ли заряжать iPhone зарядным устройством от Android

Можно ли заряжать iPhone зарядным устройством от Android

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:32
Можно ли заряжать iPhone адаптером от Android — объяснение экспертов
Смартфон Apple iPhone 17 на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

iPhone без проблем можно заряжать большинством адаптеров от Android-смартфонов — заметной разницы в ежедневном использовании не будет. Ключевое — поддержка стандарта USB Power Delivery и качественный, сертифицированный блок питания.

Об этом пишет ITsider.

Реклама
Читайте также:

Что важно знать о зарядке через USB-C

Зарядка iPhone сторонними адаптерами вполне реальна: миф об "уникальных" аксессуарах Apple уже не актуален, ведь компания давно работает с универсальным стандартом USB Power Delivery. Поэтому большинство современных блоков питания подходят без ограничений, а различия касаются преимущественно скорости.

Относительно разъемов сложностей тоже нет. Большинство адаптеров для Android имеют USB-C, и после перехода Apple на этот порт, начиная с iPhone 15, совместимость стала полной — нужен только кабель USB-C — USB-C. Для предыдущих моделей с Lightning достаточно кабеля USB-C — Lightning — смартфон будет заряжаться корректно.

Наибольшее значение имеет поддержка быстрой зарядки по стандарту USB Power Delivery: с ним iPhone восстанавливает около половины заряда примерно за 30 минут. Блоки питания Samsung, Xiaomi, Anker, UGREEN, Baseus и других брендов с PD обеспечат такую же скорость, как и оригинальный адаптер Apple. Если же зарядное устройство поддерживает только Quick Charge или другие протоколы, iPhone все равно будет заряжаться, но медленнее — ориентировочно на уровне обычных 10 Вт.

Вопрос безопасности сводится к качеству устройства. Не стоит пользоваться дешевыми, неизвестными адаптерами с нестабильным напряжением, которые могут навредить батарее. Выбор проверенного производителя — даже если это не Apple — гарантирует надежность и стабильность.

Напомним, многие пользователи привыкли оставлять смартфон на ночь подключенным к зарядке, ожидая, что утром индикатор покажет 100%. Однако именно такая привычка ускоряет деградацию аккумулятора.

Также мы писали, что даже новый смартфон может легко работать полтора-два дня без подзарядки, но уже через год владелец замечает необходимость искать розетку среди дня. Если устройство не испытывало падений или повреждения водой, причина обычно в естественном старении аккумулятора, которое проявляется постепенным уменьшением емкости.

Android Apple iPhone зарядка type-c зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации