Как правильно заряжать смартфон — правило 80% для батареи

Сколько проживет аккумулятор смартфона, зависит не только от производителя, но и от ежедневных привычек пользователя. "Золотым стандартом" считают заряд примерно до 80% — это уменьшает износ и оттягивает деградацию батареи.

Почему 80% — это безопасный предел

Литий-ионные аккумуляторы особенно чувствительны к двум факторам: высокой температуре и чрезмерно высокому напряжению. Чем ближе заряд к 100%, тем выше напряжение внутри элемента, а значит — выше стресс и быстрее износ. Прекращение зарядки на уровне около 80% снижает нагрузку на батарею и помогает сохранить емкость дольше — это не маркетинг, а принцип, подтвержденный практикой.

Производители смартфонов уже добавляют инструменты для бережной зарядки. В Google Pixel работает Battery Health Assistance, контролирующая скорость и уровень подзарядки. На iPhone используется оптимизированная зарядка, которая держит аккумулятор в безопасной зоне. В устройствах Samsung можно включить ограничение "до 85%" в настройках батареи.

Такие функции помогают избегать перезарядки и перегрева, в частности ночью, но решающими все равно остаются пользовательские привычки.

Заряжайте телефон до 80-85%, если не нужны 100% на целый день. Следите за температурой: не оставляйте устройство под подушкой или на прямом солнце. Когда можете, выбирайте более медленную зарядку. Выключайте зарядку после достижения нужного уровня.

Соблюдение этих простых правил поможет отложить замену аккумулятора на 1-2 года в условиях стандартного использования.

