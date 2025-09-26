Відео
На скільки відсотків заряджати телефон, щоб батарея служила довше

На скільки відсотків заряджати телефон, щоб батарея служила довше

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 10:34
Як заряджати смартфон, щоб батарея служила довше — правило 80%
Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Скільки проживе акумулятор смартфона, залежить не лише від виробника, а й від щоденних звичок користувача. "Золотим стандартом" вважають заряд приблизно до 80% — це зменшує знос і відтягує деградацію батареї.

Про це пише "На пенсії".



Чому 80% — це безпечна межа

Літій-іонні акумулятори особливо чутливі до двох факторів: високої температури та надмірно високої напруги. Чим ближче заряд до 100%, тим вища напруга всередині елемента, а отже — вищий стрес і швидший знос. Припинення заряджання на рівні близько 80% знижує навантаження на батарею й допомагає зберегти місткість довше — це не маркетинг, а принцип, підтверджений практикою.

Виробники смартфонів уже додають інструменти для бережного заряджання. У Google Pixel працює Battery Health Assistance, що контролює швидкість і рівень підзарядки. На iPhone використовується оптимізоване заряджання, яке тримає акумулятор у безпечній зоні. У пристроях Samsung можна ввімкнути обмеження "до 85%" у налаштуваннях батареї.

Такі функції допомагають уникати перезаряджання та перегріву, зокрема вночі, але вирішальними все одно залишаються користувацькі звички.

Заряджайте телефон до 80-85%, якщо не потрібні 100% на цілий день. Слідкуйте за температурою: не залишайте пристрій під подушкою чи на прямому сонці. Коли можете, обирайте повільніше заряджання. Вимикайте зарядку після досягнення потрібного рівня.

Дотримання цих простих правил допоможе відкласти заміну акумулятора на 1-2 роки за умов стандартного використання.

Нагадаємо, звичка залишати смартфон на нічній зарядці та чекати, поки індикатор покаже 100%, насправді шкодить акумулятору. Постійне тримання батареї на максимальному рівні зарядженості пришвидшує її зношення.

Також ми писали, що сучасні смартфони стали настільки важливими у повсякденному житті, що стабільна робота акумулятора має вирішальне значення. З часом батарея починає швидше розряджатися, і щоб уникнути непередбачуваних ситуацій, варто дотримуватися кількох простих правил заряджання, які допоможуть зберегти її ресурс якомога довше.



Володимир Мололкін
