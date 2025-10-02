Швидка зарядка смартфона — чи шкідлива для батареї та як продовжити ресурс

Смартфон на швидкій зарядці. Фото: Unsplash

Сучасні телефони заряджаються усе швидше, але разом із комфортом виникають запитання щодо ресурсу акумулятора. Варто знати, як працюють ці режими, які ризики вони несуть і що роблять виробники, аби зменшити зношування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як швидке заряджання впливає на батарею смартфона.

Як саме швидка зарядка прискорює знос

Літій-іонні акумулятори чутливі до температури та високої напруги. Головний ворог — перегрів: під великим навантаженням внутрішній опір зростає, елементи гріються, електроліт швидше розкладається, а структура електродів руйнується, що призводить до втрати місткості.

Є й інша небезпека — осадження літію. Якщо заряджання надто інтенсивне, частина іонів не встигає інтегруватися в анод і "сідає" на його поверхню металевим нальотом, зменшуючи робочу площу реакцій та прискорюючи старіння. Найбільш помітно це на холоді або ближче до високих рівнів заряду.

Додатково в елементі виникають локальні напруження: ділянки заряджаються нерівномірно, з'являються мікропошкодження та погіршуються контакти. У поєднанні з хімічним стресом на високій напрузі (в діапазоні ~80-100%) це пояснює, чому постійне використання пришвидшених режимів скорочує ресурс батареї.

Як виробники зменшують негативний ефект

Сучасні системи швидкої зарядки працюють у зв'язці "смартфон + адаптер": пристрої обмінюються даними, узгоджують напругу, а контролери відстежують температуру й знижують потужність у разі перегріву.

Максимальна швидкість триває недовго: зазвичай швидко поповнюється приблизно до 50-70%, а далі струм поступово зменшується, щоб знизити навантаження в найуразливіший період. Багато моделей дозволяють обмежити заряд до 80-90%, аби батарея менше часу перебувала на піку напруги.

Окремі виробники застосовують двосекційні акумулятори: заряд ділиться на дві частини з меншим струмом на кожну, що зменшує нагрів і темп старіння. Додаються й апаратні рішення для відведення тепла та алгоритми "розумної" нічної зарядки, які підлаштовуються під звички користувача і не поспішать доводити до 100%.

Яка потужність безпечніша

Єдиного універсального порога "абсолютної безпеки" немає — усе залежить від конкретної реалізації захисту, типу батареї та ефективності охолодження. Водночас можна окреслити орієнтири.

Повільні 5-10 Вт — майже не несуть шкоди, але потребують багато часу. Помірні 15-30 Вт — компроміс між швидкістю та зносом: достатньо спритні для щоденного користування без критичного перегріву. Вищі рівні — 45, 65 чи навіть 100 Вт — доречні, якщо смартфон конструктивно розрахований на такі навантаження, а система керування грамотно зменшує струм на завершальних етапах.

У підсумку, що повільніша зарядка — то довше служитиме акумулятор. За можливості варто віддавати перевагу помірним потужностям і не доводити рівень щоразу до 100%.

Нагадаємо, iPhone сумісний із більшістю зарядних адаптерів від Android-смартфонів, і у повсякденному використанні користувач майже не помітить різниці. Вирішальним фактором є підтримка стандарту USB Power Delivery, який забезпечує оптимальну швидкість та безпечність заряджання.

Також ми писали, що навіть найновіший смартфон з часом втрачає автономність. Якщо перші місяці він спокійно працює півтора-два дні без підзарядки, то вже через рік багато користувачів змушені під'єднувати телефон до розетки серед дня.