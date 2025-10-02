Видео
Как быстрая зарядка влияет на аккумулятор телефона

Дата публикации 2 октября 2025 10:34
Быстрая зарядка смартфона — вредна ли для батареи и как продлить ресурс
Смартфон на быстрой зарядке. Фото: Unsplash

Современные телефоны заряжаются все быстрее, но вместе с комфортом возникают вопросы относительно ресурса аккумулятора. Стоит знать, как работают эти режимы, какие риски они несут и что делают производители, чтобы уменьшить износ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как быстрая зарядка влияет на батарею смартфона.

Как именно быстрая зарядка ускоряет износ

Литий-ионные аккумуляторы чувствительны к температуре и высокому напряжению. Главный враг — перегрев: под большой нагрузкой внутреннее сопротивление растет, элементы греются, электролит быстрее разлагается, а структура электродов разрушается, что приводит к потере емкости.

Есть и другая опасность — осаждение лития. Если зарядка слишком интенсивная, часть ионов не успевает интегрироваться в анод и "садится" на его поверхность металлическим налетом, уменьшая рабочую площадь реакций и ускоряя старение. Наиболее заметно это на холоде или ближе к высоким уровням заряда.

Дополнительно в элементе возникают локальные напряжения: участки заряжаются неравномерно, появляются микроповреждения и ухудшаются контакты. В сочетании с химическим стрессом на высоком напряжении (в диапазоне ~80-100%) это объясняет, почему постоянное использование ускоренных режимов сокращает ресурс батареи.

Как производители уменьшают негативный эффект

Современные системы быстрой зарядки работают в связке "смартфон + адаптер": устройства обмениваются данными, согласовывают напряжение, а контроллеры отслеживают температуру и снижают мощность в случае перегрева.

Максимальная скорость длится недолго: обычно быстро пополняется примерно до 50-70%, а далее ток постепенно уменьшается, чтобы снизить нагрузку в самый уязвимый период. Многие модели позволяют ограничить заряд до 80-90%, дабы батарея меньше времени находилась на пике напряжения.

Отдельные производители применяют двухсекционные аккумуляторы: заряд делится на две части с меньшим током на каждую, что уменьшает нагрев и темп старения. Добавляются и аппаратные решения для отвода тепла и алгоритмы "умной" ночной зарядки, которые подстраиваются под привычки пользователя и не спешат доводить до 100%.

Какая мощность безопаснее

Единого универсального порога "абсолютной безопасности" нет — все зависит от конкретной реализации защиты, типа батареи и эффективности охлаждения. В то же время можно очертить ориентиры.

Медленные 5-10 Вт — почти не несут вреда, но требуют много времени. Умеренные 15-30 Вт — компромисс между скоростью и износом: достаточно шустрые для ежедневного пользования без критического перегрева. Высшие уровни — 45, 65 или даже 100 Вт — уместны, если смартфон конструктивно рассчитан на такие нагрузки, а система управления грамотно уменьшает ток на завершающих этапах.

В итоге, чем медленнее зарядка — тем дольше будет служить аккумулятор. По возможности стоит отдавать предпочтение умеренным мощностям и не доводить уровень каждый раз до 100%.

Напомним, iPhone совместим с большинством зарядных адаптеров от Android-смартфонов, и в повседневном использовании пользователь почти не заметит разницы. Решающим фактором является поддержка стандарта USB Power Delivery, который обеспечивает оптимальную скорость и безопасность зарядки.

Также мы писали, что даже самый новый смартфон со временем теряет автономность. Если первые месяцы он спокойно работает полтора-два дня без подзарядки, то уже через год многие пользователи вынуждены подключать телефон к розетке среди дня.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
