Чому смартфон швидко розряджається навіть у кишені — головна причина

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Телефон може швидко розряджатися, навіть коли ви ним майже не користуєтесь. Причиною часто стає вібрація: щоразу, коли пристрій "дзижчить", вібромотор споживає більше енергії, ніж звуковий сигнал.

Про це пише РадіоТрек.

Реклама

Читайте також:

Як зменшити витрати батареї

Головний "вампір" заряду — системна вібрація під час викликів і сповіщень. Через часті спрацювання акумулятор втрачає відсотки помітно швидше, і розетку доводиться шукати вже посеред дня. Рішення просте: вимкніть вібровідгук під час дзвінків.

Зробити це можна так: відкрийте "Налаштування" — "Звуки та вібрація" і вимкніть пункт "Вібрація під час виклику". Після цього смартфон працюватиме довше, а непередбачувані розряди траплятимуться набагато рідше.

Нагадаємо, iPhone цілком сумісний із більшістю зарядних блоків від Android-смартфонів, і в повсякденному користуванні ви навряд чи помітите різницю. Важливо лише, щоб адаптер підтримував стандарт USB Power Delivery і був якісним та сертифікованим.

Також ми писали, що тривалість роботи акумулятора залежить не лише від технічних характеристик, а й від користувацьких звичок. Фахівці радять дотримуватися так званого "правила 80%": обмежувати заряд у межах 20-80%.