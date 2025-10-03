Видео
Україна
Видео

Телефон "съедает" заряд даже в кармане — что нужно выключить

Телефон "съедает" заряд даже в кармане — что нужно выключить

Дата публикации 3 октября 2025 10:42
Почему смартфон быстро разряжается даже в кармане — главная причина
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Телефон может быстро разряжаться, даже когда вы им почти не пользуетесь. Причиной часто становится вибрация: каждый раз, когда устройство "жужжит", вибромотор потребляет больше энергии, чем звуковой сигнал.

Об этом пишет РадиоТрек.

Как уменьшить расход батареи

Главный "вампир" заряда — системная вибрация во время вызовов и оповещений. Из-за частых срабатываний аккумулятор теряет проценты заметно быстрее, и розетку приходится искать уже посреди дня. Решение простое: отключите виброотклик во время звонков.

Сделать это можно так: откройте "Настройки" — "Звуки и вибрация" и отключите пункт "Вибрация во время вызова". После этого смартфон будет работать дольше, а непредсказуемые разряды будут случаться гораздо реже.

Напомним, iPhone вполне совместим с большинством зарядных блоков от Android-смартфонов, и в повседневном пользовании вы вряд ли заметите разницу. Важно лишь, чтобы адаптер поддерживал стандарт USB Power Delivery и был качественным и сертифицированным.

Также мы писали, что продолжительность работы аккумулятора зависит не только от технических характеристик, но и от пользовательских привычек. Специалисты советуют придерживаться так называемого "правила 80%": ограничивать заряд в пределах 20-80%.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
